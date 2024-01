Barranquilla y sus curiosas noticias falsas: una barriga de trapo, la estrella del Junior y el caso de Geraldine Fernández con Ghibli

El nombre de Geraldine Fernández, diseñadora colombiana, empezó a sonar bastante fuerte en el país durante los últimos días, luego de que varios medios la entrevistaron por su supuesta participación en la película El niño y la garza, la cual obtuvo recientemente el Globo de Oro a la mejor cinta animada.

Ante el escándalo que desataron sus afirmaciones sobre su colaboración en la cinta japonesa y que se ha vuelto tendencia en las últimas horas a través de las redes sociales, después de que se descubriera que la mujer montó un engaño de película, salen a relucir de nuevo aquellas noticias falsas que en su momento marcaron al país.

La noticia generó gran impacto en todo el país, ya que el filme, dirigido por Hayao Miyazaki, fue ganador de los Globo de Oro. Muchos en Colombia celebraron que una de sus connacionales llegara tan lejos y obtuviera tan distinguido reconocimiento.

Geraldine Fernández aseguró haber trabajado en la película 'El niño y la garza'. | Foto: Semana

Las mentiras de la barranquillera se vinieron abajo. Finalmente, se descubrió que todo se trataba de un fraude y que en verdad Fernández no estaba en los créditos de la película.

Este caso recuerda cómo en su momento en Barranquilla otras personas generaron controversia y al mismo tiempo fueron tendencia por las noticias que generaron en torno a hechos que luego resultaron ser mentira.

Un embarazo con trapos para retener al novio

El 28 de noviembre de 1997, el país se enteró de un engaño. Hasta ese momento, toda la solidaridad nacional corría por cuenta del supuesto embarazo de Liliana Cárdenas de nueve hijos. Un caso tremendo que sacudía a todo Colombia y que resultó ser falso.

El hecho es recordado en 2020 luego de que ella ofreciera unas declaraciones al programa La Red, al igual que lo hizo previamente en la revista SoHo.

“Todo comenzó cuando pillé en un parque a mi novio Álex besándose con mi mejor amiga. Yo tenía 16 años y estaba perdidamente enamorada de él y no lo quería perder por nada del mundo. Por eso decidí hacer lo que hice: engañar a todo un país, a mi familia y a Álex simulando un embarazo en el año 1997″, le dijo a SoHo Liliana Cáceres.

Liliana Cáceres, “la mujer de la barriga de trapo” | Foto: FOTO DE LA REVISTA SOHO

Cáceres contó que observaba a otras embarazadas y les preguntaba por los síntomas y modo de vida, por eso “a los tres meses de mi supuesto embarazo empecé a tomar grandes cantidades de agua para inflar mi estómago. La gente me miraba y me decía que no se me notaba el embarazo y que el pelao me iba a salir desnutrido”, agregó.

La mujer recibió la atención de todo un país, era alzada para que no caminara y no se exigiera ante la impresionante barriga. Los medios de comunicación le hicieron crónicas y pedidos de ayuda, dadas sus condiciones económicas.

“Luego del quinto mes la situación ameritaba una medida de choque para aparentar la barriga de un embarazo normal. Mi estrategia consistía en ponerme un vestido de baño negro de una sola pieza, que servía para sostener toda la ropa que me metía en mi panza, y encima de todo me vestía con prendas anchas y largas. La gente me tocaba y quedaba convencida de que todo era real”, le comentó a la revista SoHo.

De acuerdo con su versión, las cosas se complicaron cuando una prima suya decidió llamar a un periodista y no pudo sostener la mentira, además no calculó bien el tamaño que debería tener su vientre, que en algún momento llegó a medir 1.75 metros de diámetro.

“El escándalo fue mayúsculo, mi familia me dio la espalda, la gente trató de lincharme y me agredieron varias veces cuando me reconocieron. Me tocó mudarme a Cartagena y ahí los agravios siguieron, me echaron de varios trabajos y sobra decir que perdí a Álex”, agregó.

Junior y su falsa estrella en 2014

Varios usuarios difundieron la noticia de que una demanda contra Nacional le habría dado el título al Junior, pero todo se trataba de una broma. Sin embargo, el ‘chascarrillo’ fue elaborado con tanta precisión que terminó por convencer a varios seguidores del Junior, quienes incluso esa noche de 2014 festejaron su supuesta octava estrella en las calles de la capital del Atlántico.

Los defraudadores tuvieron tiempo de inventarse un supuesto comunicado de la Dimayor en el que le quitaban el título a Nacional por haber hecho cuatro cambios en el partido y haber jugado parte del segundo tiempo con 12 jugadores.

También se inventaron que Fuad Char, presidente del equipo barranquillero, había dicho a través de Twitter (él no tiene cuenta en esa red social) que la octava estrella era una realidad.