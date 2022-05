Bogotá, entre las mejores ciudades para movilizarse en bicicleta

Así lo destacó ‘The New York Times’ en una de sus publicaciones.

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, destacó en su cuenta personal de Twitter la mención que realizó The New York Times en la que reconoce a la capital del país como una de las siete grandes ciudades para movilizarse en bicicleta.

“Qué orgullo que Bogotá sea destacada por @nytimes entre las mejores ciudades para movilizarse en bici junto a Copenhague, New York, París, Ginebra y Washington. #LaBogotáQueEstamosConstruyendo tiene 550 km de ciclorruta para hacer 880 mil viajes al día”, trinó la alcaldesa.

Dentro de un especial dedicado a la práctica de ciclismo durante la temporada de verano 7 Great Biking Cities (and Which Trails to Ride) señala a la capital de Colombia como uno de los destinos más atractivos para los amantes de este vehículo de dos ruedas.

En su publicación, el reconocido periódico aseguró que Copenhague, Nueva York, París, Washington, Ginebra y San Francisco son las ciudades referentes en materia de movilidad y espacios para los biciusuarios.

La ciclovía, la cual se lleva a cabo en Bogotá los domingos y festivos durante una jornada de 7 horas, es una de las medidas que más resaltan en el reportaje del medio estadounidense y que hacen de Bogotá un lugar atractivo para ciclistas profesionales y aficionados.

Una de las rutas destacadas por The New York Times es el recorrido que comunica a Bogotá con el municipio de La Calera, el cual es más reconocido como la ruta al Alto de Patios. Este tramo es una de las alternativas más desafiantes a diferencia de la ciclovía. Además, este es aprovechado por ciclistas entre semana para practicar.

Otro punto que resaltó el periódico en su publicación es la energía y la alegría de los ciudadanos que aprovechan la ciclovía.

“Al final, todo son palmaditas en la espalda y buen humor mientras los ciclistas se dirigen a los innumerables puestos y cafés de las colinas para degustar el aguapanela y las arepas con queso”, detalló The New York Times.

En el reportaje cuentan detalles de la distancia del recorrido de la ciclovía y destacan, además, que Bogotá cuenta con cientos de kilómetros de ciclorrutas que a diario usan las personas para desplazarse por la capital.

Por otra parte, describen cuánto tiempo se demoran los aficionados en hacer el recorrido por la ciclovía y agregan que en este espacio puede ser utilizado por adultos, niños y para toda la familia en general.

“Esa obra es nuestra”: Peñalosa a Claudia López

El exalcalde Enrique Peñalosa no pierde oportunidad para criticar a la actual alcaldesa Claudia López, tal como lo demostró este 24 de mayo en Twitter.

En la mañana de este martes, López publicó un video en su cuenta personal en el que se contaba la noticia de lo que será la inauguración del ciclopuente del Canal Molinos, el cual estará disponible al público en junio. De acuerdo con la primera mandataria de los bogotanos, la construcción está ubicada en “la Autopista Norte con calle 112. Son 290 metros que optimizarán el tiempo de viaje de 150 mil ciclistas que se movilizan de Usaquén a Suba”.

Miren, Claudia López dice: “la Btá que estamos construyendo promueve el uso del transporte sostenible”…😀debería decir más bien “la Bogotá que dejó Peñalosa en construcción promueve el transporte sostenible” Porque esa obra, como tantas otras que se están haciendo, es nuestra https://t.co/1BV8UAPJRU — Enrique Peñalosa (@EnriquePenalosa) May 24, 2022

“En #LaBogotáQueEstamosConstruyendo promovemos el uso de transporte sostenible”, concluyó.

Sin embargo, a Peñalosa no le gustó para nada que la alcaldesa se llevara el crédito de una obra que, según recordó, la dejó contratada durante su gestión en la Alcaldía, así como muchas otras que se están desarrollando en la capital colombiana.

“Miren, Claudia López dice: “la Bogotá que estamos construyendo promueve el uso del transporte sostenible”. Debería decir más bien: “la Bogotá que dejó Peñalosa en construcción promueve el transporte sostenible”, porque esa obra, como tantas otras que se están haciendo, es nuestra”, indicó el también exprecandidato a la Presidencia de Colombia.