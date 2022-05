Se conocen las primeras imágenes del intento de robo en el edifico cerca al Parque de la 93

Este miércoles, Noticias RCN, dirigido por José Manuel Acevedo, difundió el video con las primeras imágenes del asalto al edificio Seki ubicado cerca al Parque de la 93, en Bogotá, el pasado 16 de mayo.

En los videos captados por las cámaras de seguridad se puede ver cómo los ladrones entran al lugar armados y a empujones con el fin de robar 350 millones de pesos.

¿Qué pasó en el interior del edificio Seki?

Todo comenzó alrededor de las 5:30 de la tarde del pasado lunes 16 de mayo, cuando cuatro personas se encontraban en el interior del edificio Seki. De un momento a otro, y a empujones, entró uno de los asaltantes, Jader González, al lugar, con un arma amenazando a quienes se encontraban allí. Cabe destacar que el hombre se declaró inocente luego de su captura.

En su momento, el coronel Herbert Benavides, subcomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, le dijo a SEMANA: “Tenemos una persona capturada, la plata fue recuperada y de momento los uniformados están confirmando si hay otra persona adentro. El hombre capturado fue el que alcanzó a salir con un arma de fuego y con la plata hurtada. Tenemos rodeado el lugar y estamos buscando a la otra persona implicada”.

También, el comandante de la estación de Policía de Chapinero, el coronel Jeisson López, explicó lo sucedido.

“Sobre las 4:38 minutos de la tarde, la central dio a conocer un posible hurto en progreso en un edificio en la calle 94 con 16. La patrulla llegó a los cinco minutos y en ese momento uno de los presuntos ladrones iba saliendo y se dio a la huida, pero cuadras más adelante fue capturado. El sujeto portaba un bolso, en el cual tenía una alta cantidad de dinero y un arma de fuego”, aseguró.

Las imágenes del intento de robo al edificio Seki

Las siguientes imágenes fueron reveladas a través de un video por Noticias RCN. Por cortesía de este noticiero y de su director José Manuel Acevedo, SEMANA las da a conocer.

Primeras imágenes del robo frustrado al edificio cerca al Parque de la 93. Cortesía de Noticias RCN - Foto: Cortesía de Noticias RCN

En la primera foto se observa cómo uno de los delincuentes entra abruptamente al lugar y encañona a una de sus víctimas. Mientras tanto, una de las mujeres intenta cerrar la puerta para no dejar ingresar al segundo victimario.

En otra imagen se aprecia cuando otra mujer se cubre el rostro mientras sus acompañantes son agredidos por los mismos delincuentes.

Uno de los delincuentes entra al lugar con un arma. - Foto: Noticias RCN

Otros casos de inseguridad en la capital bogotana

En los últimos días, se han dado a conocer diferentes hechos de inseguridad que tienen azotados a los ciudadanos de la capital colombiana. Es de recordar el caso del abogado Ángelo Schiavenato, víctima de un atraco que, en exclusiva con Vicky en Semana, aseguró que no se resistió al robo y que decidió atropellar a los delincuentes luego de que estos lo amenazaran de muerte.

Según el joven, “el parrillero me apuntó con un revólver y me dijo que me iba a matar, que le diera mi reloj, dos celulares y una cadena”, asegurando que los asaltantes se sorprendieron al ver su tranquilidad.

Además, dijo: “Yo no me descaché, los arrollé de frente y no sé cómo lograron levantarse. Fueron descarados al decir que iban a salir y yo les expliqué que no lo iba a permitir. Pensaron que yo era un niño rico y ya. Están presos”.

También recalcó que se encargó de la legalización de la captura y de las medidas de aseguramiento.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad de Bogotá constantemente publica en su cuenta oficial de Twitter los continuos arrestos de bandas que delinquen en la capital.