Capturados presuntos integrantes de disidencias de las Farc por masacre en Huila

A la cárcel fueron enviados cuatro presuntos integrantes de las disidencias de las Farc, que serían responsables, entre otros, hechos de homicidios múltiples y otras conductas delictivas en Huila.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario a estas personas que pertenecerían a la estructura Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc.

La medida afecta a: Óscar Castro Perdomo, alias El Cucho Óscar; Iván Soria Ortiz, alias El Tío; Humberto Buitrago Rojas, alias Tocayo, y Brahian Alexander Llanos Ortiz, alias Wasson.

El ente acusador señaló que los hombres habrían participado en el asesinato de nueve personas, el 31 de mayo de 2021, en una finca de la vereda Quebradón Sur, en Algeciras (Huila).

Según el material de prueba, permitió a las autoridades determinar que un grupo armado ingresó al inmueble, sometió a las víctimas y les disparó.

Las evidencias recopiladas también los vincula al crimen de tres líderes sociales, Mireya Hernández Guevara, Saúl Rojas González y Gentil Pasos Lizcano. Las acciones ilícitas ocurrieron en distintos puntos de Algeciras, entre enero y julio de 2020.

De igual manera, se les atribuye cuatro homicidios de civiles conocidos en julio de 2020 y junio de 2021.

Por estos hechos, la Fiscalía imputó a los procesados los delitos de homicidio agravado, porte ilegal de armas agravado y concierto para delinquir agravado.

El Cucho Óscar, El Tío, Tocayo y Wasson fueron capturados en un procedimiento conjunto realizado por la Fiscalía y el Ejército Nacional en Algeciras y Saladoblanco (Huila).

La Fiscalía capturó a Iván Soria Ortiz, alias El Tío, presunto miembro de las disidencias de las Farc en el Huila. - Foto: Fiscalía General de la Nación

Condenado exalcalde de municipio de Huila por corrupción

De otra parte, ante las evidencias presentadas por un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción, un juez penal del circuito de Neiva condenó al exmandatario alcalde de Palermo, Huila, Helber Yesid Pinzón Saavedra, a 24 años de prisión por los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

Así mismo, fueron condenados los exdirectores de Tesorería de Neiva, Yesid Orlando Perdomo Llanos y Alberto Calderón Gómez, a 26 años y 19 años de prisión, respectivamente; y al contratista Raúl Toro Pérez, a 19 años de prisión por estos hechos.

“Múltiples irregularidades en varios contratos fiduciarios en Neiva y Palermo (Huila), en 2007 y 2008, quedaron al descubierto. Las anomalías buscaban favorecer a un conocido del entonces alcalde de Palermo y de otros funcionarios, y pusieron en riesgo algo más de 14.000 millones de pesos”, señaló el ente acusador.

Señaló que la investigación permitió determinar que, en julio de 2007, la Tesorería de Neiva otorgó contratos fiduciarios de administración e inversión a Toro Pérez. Inicialmente, le fueron desembolsados 2.000 millones de pesos, que obtuvieron rendimientos de más de 48 millones de pesos en tres meses. Posteriormente, le entregaron 4.000 millones de pesos, que arrojaron ganancias de 124 millones de pesos en seis meses.

En 2008, nuevamente se le confiaron al contratista 6.000 millones de pesos que, en seis meses, dejaron dividendos por 216 millones de pesos.

Mediante esta modalidad de contrato de fiducia, el exalcalde de Palermo también desembolsó 2.000 millones de pesos provenientes de regalías a su conocido, Toro Pérez. De esta manera, se consiguieron rendimientos de 87 millones de pesos en seis meses.

La Fiscalía estableció que estos trámites financieros no cumplieron con los requisitos de ley, y no existió un estudio para verificar la oportunidad y conveniencia de invertir recursos por 14.000 millones de pesos, a través de una persona que no garantizaba el retorno de los recursos.

Señaló que este procedimiento representaba un alto riesgo de pérdida de los dineros y no tenía la idoneidad ni estaba autorizada o vigilada por la Superintendencia Financiera para hacer captación masiva de dinero o servir de intermediario financiero.

“El fallo contra los cuatro involucrados en el andamiaje criminal impuso multas entre 1.000 a 7.000 millones de pesos; y ordenó la captura inmediata de los sentenciados para hacer efectivas las penas en centro carcelario. La decisión es de primera instancia y contra la misma proceden los recursos de ley”, puntualizó la Fiscalía.