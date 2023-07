Capturan a líder sindical del Inpec por traslado irregular del exalcalde de Cúcuta Ramiro Suárez Corzo

Un escándalo se armó cuando se conoció que el exalcalde de Cúcuta, Ramiro Suárez Corzo, condenado por homicidio, recibió el beneficio de la detención domiciliaria. Pero no tanto cuando Noticias Uno advirtió la forma, el momento y quiénes fueron los responsables de llevarlo de la cárcel La Picota en el sur de Bogotá, hasta su casa en Cúcuta.

Los detalles advertían que dos funcionarios del Inpec, adscritos a importantes sindicatos en la entidad, asumieron, sin previo aviso, la responsabilidad de trasladar al condenado exmandatario, en un vehículo particular y por más de 500 kilómetros, sin cumplir las condiciones mínimas de seguridad.

Rechazado por la JEP

La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP rechazó la solicitud de sometimiento voluntario de Ramiro Suárez Corzo, quien fue alcalde de Cúcuta entre 2004 y 2007. Suárez Corzo presentó su solicitud de sometimiento en calidad de tercero civil, en relación con hechos ocurridos durante la campaña electoral a la Alcaldía Cúcuta en el año 2003 , y a propósito de los cuales existe una sentencia condenatoria en firme del Juzgado 8 Penal del Circuito Especializado de Bogotá (con sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá, la cual no fue casada por la Corte Suprema de Justicia). En la sentencia se le señala de determinador del homicidio agravado en contra del abogado Alfredo Enrique Flórez Ramírez, ocurrido el 6 de octubre de 2003 , cuyo crimen fue ejecutado por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

En primer lugar, la Sala concluyó que la contribución pretendida y expuesta por Suárez Corzo para comparecer en nada revela un programa de contribución a los derechos de las víctimas que supere los hallazgos y esfuerzos registrados en la jurisdicción penal ordinaria. Por el contrario, Suárez Corzo insiste en los mismos argumentos defensivos que utilizó en el proceso por el que fue condenado en la justicia ordinaria y no aporta ningún medio de prueba distinto a los debatidos. El debate en el que insiste Suárez Corzo ya fue decantado en los mismos términos en la justicia ordinaria, en la que culminó con la respectiva condena, la cual se encuentra en firme.

En segundo lugar, resultó claro para la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP que Ramiro Suárez Corzo no cumplió con la exigencia de aportar verdad plena en los casos sometidos a estudio. No podía dejarse pasar por alto el contexto regional del control paramilitar que se ejercía en el departamento del Norte de Santander y especialmente en la ciudad de Cúcuta, donde hizo presencia la estructura paramilitar Bloque Catatumbo frente Fronteras, la cual desarrolló el patrón de macrocriminalidad de cooptación de las autoridades del orden local y nacional. Para la Sala, un aporte de verdad que trascienda lo establecido en la justicia ordinaria tendría que develar este entramado de corrupción y de criminalidad, pero Suárez Corzo no mencionó nada de ello en el trámite de su solicitud ante la JEP.