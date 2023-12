Carlos Pinedo Cuello, alcalde electo de Santa Marta, tocará las puertas de la CIDH para pedir medidas cautelares. ¿Qué ocurrió?

Santa Marta, a punto de una crisis de gobernabilidad: al alcalde electo Carlos Pinedo no lo quieren reconocer ni Petro ni el nuevo gobernador

La comisión escrutadora procedió a restarle los votos a Agudelo . Pinedo tendrá más de un frente de lucha porque con su triunfo pateó el tablero, sacó a la izquierda del poder samario y le quitó la única ciudad capital al progresismo. Pinedo tiene en contra al gobernador electo del Magdalena, Rafael Martínez, uno de los hombres más cercanos a Carlos Caicedo , quien avaló a Agudelo. No lo reconoce como alcalde electo. “Yo solo reconozco a los alcaldes de mi departamento que en democracia ganaron, excepto el de Santa Marta”, le dijo, en su momento, a SEMANA .

“En las urnas, ganó Agudelo, no Pinedo, es un tema de legitimidad. Lo que ha habido es un robo, un atraco a los samarios”, señaló Martínez. “¿Cómo puedo recibir en mi oficina a alguien que no es legítimo?”, preguntó. “Es un alcalde ilegítimo, él no ganó en las urnas”, enfatizó. La comisión escrutadora, según el gobernador, “debe terminar presa”.