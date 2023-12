Santa Marta, a punto de una crisis de gobernabilidad: al alcalde electo Carlos Pinedo no lo quieren reconocer ni Petro ni el nuevo gobernador

En teoría, debería ser el alcalde, pero su candidatura quedó sin piso jurídico por un fallo del Tribunal Superior de Santa Marta que consideró que se inscribió de forma extemporánea. Agudelo se inscribió el 10 de octubre, cuando el plazo estipulado por la Registraduría era el 29 de septiembre. Fuerza Ciudadana, el partido político que lo avaló, argumenta que la inscripción “durmió” en la Registraduría desde el 29 de septiembre, pero no se registró.

La comisión escrutadora procedió a restarle los votos a Agudelo. Pinedo tendrá más de un frente de lucha porque con su triunfo pateó el tablero, sacó a la izquierda del poder samario y le quitó la única ciudad capital al progresismo. Pinedo tiene en contra al gobernador electo del Magdalena, Rafael Martínez, uno de los hombres más cercanos a Carlos Caicedo, quien avaló a Agudelo. No lo reconoce como alcalde electo. “Yo solo reconozco a los alcaldes de mi departamento que en democracia ganaron, excepto el de Santa Marta”, le dijo a SEMANA.

“En las urnas, ganó Agudelo, no Pinedo, es un tema de legitimidad. Lo que ha habido es un robo, un atraco a los samarios”, señaló Martínez. “¿Cómo puedo recibir en mi oficina a alguien que no es legítimo?”, preguntó. “Es un alcalde ilegítimo, él no ganó en las urnas”, enfatizó. La comisión escrutadora, según el gobernador, “debe terminar presa”.