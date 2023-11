Caos en Santa Marta: los Caicedo dicen que “la institucionalidad se alineó con los narcoclanes” y Carlos Pinedo responde que hay un “fraude” electoral

“Se fraguó un fraude en las elecciones”: Carlos Pinedo

El virtual segundo de la elección no da su brazo a torcer y señala que: “Yo no voy a perder un segundo hasta evidenciar que aquí hubo fraude en la ciudad de Santa Marta. El señor que fue gobernador (Carlos Caicedo) él anuncia en otros lo que él hace: dice que van a hacer un paro en la otra campaña cuando el paro lo está organizando él. Dice que los grupos paramilitares participan cuando los grupos paramilitares lo apoyaron a él. Los delitos que han cometido salen a decir que los cometieron otros”.

“Al ministro del Interior le dije que envíe la democracia y la justicia para que se abran las mesas. Él me dijo que lo que estoy pidiendo no es nada del otro mundo. Vamos a buscar todos los mecanismos jurídicos para demostrar que aquí sí hubo fraude y vamos a buscar todos los mecanismos para demostrar que este señor jamás debió ser candidato . Aquí hubo fraude. Las elecciones las gané yo”, detalló.

“La institucionalidad se alineó con las mafias y los narcoclanes de Santa Marta”: Rafael Martínez

Fuerza Ciudadana denuncia que sus contendores quieren que la contienda se defina en un conteo gestionado desde Bogotá y no en la capital del Magdalena. “A esas mafias debería darles vergüenza que, por lo que se dice, han invertido más de 25.000 millones de pesos en la campaña para intentar derrotar a Jorge Agudelo, quien no era una persona conocida. El voto en blanco se incrementó a 15.000 votos y el no marcado llegó a 12.000. Nos han querido sacar de la contienda y ganarse esto por la vía del ejecutorio, están presionando el proceso” , dice el gobernador electo.

“El registrador no debía decir que hay un empate técnico en las elecciones. Esto no es una encuesta, esto es una elección. Así sea por un voto, ganó Jorge Agudelo. Al decir que hay un empate técnico está exhibiendo el argumento del perdedor que mantiene la expectativa y genera incertidumbre diciendo que puede ganar. No puede ganar. Ya perdió. No pedimos que nos den, pero que tampoco nos quiten. Y nos han quitado y nos han maltratado”, llamó la atención el gobernador electo.