Alcalde electo de Santa Marta anuncia su estrategia para solucionar la crisis de agua que afronta la ciudad

El alcalde electo de Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello, anunció que desde que se inicie su mandato, a partir del primero de enero de 2024, gestionará ante el Gobierno nacional y entidades internacionales como el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) los proyectos orientados en la solución de los problemas estructurales que afronta la capital del Magdalena como el suministro de agua potable y un buen alcantarillado.

Para Pinedo, captar el agua desde el río Córdoba puede ser una opción viable y económica. Fue tajante al asegurar que el proyecto actual, liderado por la administración de Virna Johnson y Carlos Caicedo, no se ejecutará porque requiere una inversión que supera el billón de pesos.

Carlos Pinedo Alcalde de Santa Marta Foto: Alcaldia de Santa Marta

“Hay un proyecto que ya existe: traer el agua del río Córdoba, para darle la solución al corredor sur, unir la planta de El Roble con Mamatoco y hacer la planta El Curval, para solucionar este problema de salud pública que existe ahí con los moradores del Once de Noviembre y Cantilito. Ese proyecto tiene un costo aproximado de 450 mil millones de pesos, no el exabrupto que le quieren vender a la ciudad de más de 1,8 billones de pesos”, explicó el próximo mandatario.

Pinedo Cuello enfatizó en el sentido de hacer sinergia con el Gobierno Nacional alrededor de este problema que requiere una solución lo más pronto posible.

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“A mí me gusta más este proyecto, el que dijo la ministra de Vivienda del gobierno de Gustavo Petro; lo vamos a coordinar y lo vamos a sacar adelante con el Gobierno nacional; porque estoy seguro de que el presidente también quiere darle el agua y el alcantarillado a esta ciudad que tanto lo necesita”, destacó Pinedo.

Así las cosas, ya se vislumbran los primeros choques entre el alcalde electo y la administración de Johnson.

“He tenido diálogo con el doctor Sergio Díaz-Granados Guida, director del CAF, y le pedí acompañamiento porque Santa Marta lo necesita. Ahí en el CAF están los recursos que nos van a permitir reconstruir a esta ciudad”, dijo Pinedo.

Carlos Pinedo posa con la credencial que lo ratifica como el nuevo alcalde de Santa Marta. Foto: API

Pro Santa Marta pide trabajar por la ciudad

Después de que la Comisión Escrutadora Regional determinara a Carlos Pinedo como el nuevo alcalde de Santa Marta, fueron varias las reacciones que se conocieron, luego de los problemas de orden público, violencia y bloqueos que se presentaron mientras se realizaba el proceso para comunicar el resultado definitivo.

Precisamente, el centro de pensamiento independiente Pro Santa Marta fue uno de los primeros en sentar su posición a través de su director, Camilo George, quien rechazó los hechos violentos presentados en los últimos días en la capital del Magdalena, respaldó a las autoridades e invitó a la ciudadanía a unirse en torno a este nuevo gobierno para poder avanzar como ciudad.

“El mensaje es, primero, a ser respetuoso de las decisiones judiciales; segundo, que cuando las instituciones hablan, el pueblo debe respetarlas y acatarlas. Queremos enviar un mensaje de paz porque no podemos afectar la base popular de la ciudad que se ve afectada con estos bloqueos y hechos aislados que han sucedido”, dijo George en diálogo con SEMANA.

Jorge Agudelo y Carlos Pinedo Cuello disputaron la Alcaldía hasta último momento. Foto: Redes sociales

Así mismo, el director de este centro de pensamiento manifestó que es importante asimilar que Pinedo tomará las riendas de la ciudad a partir del próximo año y que, en este sentido, es importante superar cualquier diferencia política para unirse en torno al nuevo mandatario y corregir “problemas estructurales” que tienen los indicadores sociales de la capital del Magdalena por el piso.

“El llamado es precisamente a que salgamos de estas rencillas políticas, porque aquí no podemos seguir acabándonos así mientras la ciudad se destruye. Desde el sector productivo queremos rodear al alcalde para construir un acuerdo social público-privado porque los indicadores sociales de la ciudad son tremendos”, dijo George.

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“La ciudad tiene que unirse en torno a rodear al alcalde. ¿Por qué razón? Porque verdaderamente tenemos que enfocarnos en poder resolver problemas estructurales en una ciudad que tiene delicados problemas sociales y que el llamado es a que podamos rodear al mandatario electo legalmente para poder avanzar. Todos los sectores unidos, por medio de un gran acuerdo social público-privado que verdaderamente resuelva problemas estructurales con un sector productivo que está comprometido en poder seguir trabajando por la ciudad”, agregó.