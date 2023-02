Caso Valentina Trespalacios: nuevo traductor de John Poulos genera reacciones en las redes sociales

En la más reciente sesión de la audiencia contra el novio de Valentina Trespalacios, John Poulos, presunto asesino de la DJ, un intérprete llegó al caso, tras conocerse la renuncia de la traductora oficial, Martha Lucía Morales, quien recibió muchas críticas por su actuación.

En este mismo sentido, en reemplazo de esta funcionaria llegó Carlos Leonardo Lozada Carvalho, quien desde este miércoles, 1.° de febrero, es el encargado de hacer la traducción en la diligencia judicial que se desarrolla contra el ciudadano estadounidense.

Mamá y hermano de Valentina Trespalacios rompieron en llanto en la audiencia. - Foto: Captura de video

Cabe recordar que al inicio de la diligencia judicial del pasado martes, 31 de enero, la traductora Martha Lucía Morales anunció que no continuará con su trabajo. El motivo fue la avalancha de críticas y burlas que se generaron en medio de este caso, lo que presionó que diera un paso al costado en su trabajo.

Lozada Carvalho, al inicio de la sesión de este miércoles, se presentó frente a los presentes de la audiencia y manifestó estar en condiciones adecuadas para adelantar sus labores, ya que tiene “certificado de idoneidad profesional en traducción e interpretación oficial número 0233 otorgado por la facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional”.

John Poulos recibió un fuerte llamado de atención por parte del juez. - Foto: Captura de video

Ahora bien, las redes sociales volvieron a tomar voz sobre este funcionario y así como fue objeto de crítica, también hubo usuarios que destacaron su labor en comparación a la anterior traductora del caso.

“El nuevo traductor para el proceso de John Poulos no es perfecto, pero sí es mucho mejor. Qué tristeza ver una administración de justicia tan pobre. Es tan grave que, honestamente, Poulos tiene toda la razón. En este país no existen los derechos fundamentales. No hay cómo garantizarlos”, trinó un usuario en Twitter, refiriéndose al sistema y al traductor.

El nuevo traductor para el proceso de John Poulos no es perfecto pero sí es mucho mejor.



Qué tristeza ver una admón. de justicia tan pobre. Es tan grave que, honestamente, Poulos tiene toda la razón. En este país no existen los derechos fundamentales. No hay cómo garantizarlos. — Pamela Forero (@PamelaForeroB) February 1, 2023

Otro usuario de la misma red social señaló: “no me imagino la dificultad que tiene el traductor de la audiencia de John Poulos en este momento, la intervención de la procuradora es excesivamente técnica, empleando conceptos muy específicos”, detallando el nivel de dificultad de este caso en cuanto a los términos en derecho.

No obstante, los memes no faltaron en esta presentación del nuevo traductor de la audiencia que se adelanta contra John Poulos por el asesinato de Valentina Trespalacios.

El nuevo traductor de John Poulos. pic.twitter.com/yCfbhZEsID — The Time⏳ (@Time55256) February 1, 2023

Traductora de la audiencia contra de John Poulos causa controversia en redes

Este viernes –27 de enero– se desarrolló el segundo día de la audiencia en contra de John Poulos, presunto asesino de Valentina Trespalacios, donde la traductora de esta diligencia judicial se convirtió en protagonista por no entender el lenguaje técnico en el marco de la acusación del estadounidense.

Ahora bien, durante la reanudación de la audiencia contra Poulos se generó una polémica a raíz de la traductora oficial, ya que por más de 40 minutos los asistentes a la diligencia judicial discutieron cuál era la mejor manera de traducirle al presunto asesino.

John Poulos se declaró inocente por el crimen de Valentina Trespalacios. - Foto: Captura de video

Asimismo, la traductora oficial también generó controversia porque a esta se le vio fumando en medio de las diferentes presentaciones de los asistentes.

Frente a ello, las redes sociales estallaron con memes y comentarios sobre el profesionalismo y el comportamiento de la traductora.

“Media Colombia pendiente de la audiencia de John Poulos. 1. Por poquito lo dejan libre por el mal procedimiento de captura. 2. La traductora estudió inglés en duolingo”, fue una de las críticas a esta persona.

Media Colombia pendiente de la audiencia de John Poulos.

1. Por poquito lo dejan libre por el mal procedimiento de captura.

2. La traductora estudio inglés en duolingo. — Z O É (@ZoLozano2) January 27, 2023

Otro de los usuarios de Twitter criticó que volvieran a poner a esta persona como traductora de la segunda jornada de la audiencia judicial.

“Oigan, como así que le volvieron a poner a John Poulos la misma traductora… qué migraña la que tengo desde ayer”, publicó un usuario en la red social.

Oigan como así que le volvieron a poner a John Poulos la misma traductora… qué migraña la que tengo desde ayer — Oceanchild (@pisceanchild) January 28, 2023

Muchas críticas y comentarios siguieron alrededor de la polémica traductora de la audiencia. “La traductora del caso de John Poulos sabe más inglés que la mitad de Colombia, dejen de criticar que ustedes ni leer rápido saben, por eso ven las películas en audio latino y no con subtítulos”.