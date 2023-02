Caso Valentina Trespalacios: ¿John Poulos le había pagado cirugías estéticas a la DJ?

Desde que fue encontrado el cuerpo sin vida de la DJ Valentina Trespalacios en un contenedor de basura en la localidad de Fontibón, en el occidente de Bogotá, muchas han sido las historias y pruebas que han salido alrededor de este crimen, en donde el novio de la joven artista, John Poulos, es el principal sospechoso de este asesinato.

Ahora bien, en ese orden de ideas y gracias a las diferentes pruebas y testimonios que logró recuperar la Fiscalía sobre este crimen que estremeció al país hace casi dos semanas, se habría establecido que el presunto asesino de la joven DJ le habría mandado dinero en varias oportunidades, con lo que Valentina, al parecer, financiaría sus operaciones y cirugías estéticas.

Él es John Poulos, el novio de la DJ Valentina Trespalacios, quien apareció muerta en un contenedor de basura en Bogotá. - Foto: Cortesía a SEMANA - Facebook: Valentina Trespalacios

De acuerdo con los hallazgos del ente investigador, Poulos le giró dinero a Trespalacios para varios procedimientos estéticos.

Dicho lo anterior, el dinero consignado a Valentina era para que se inyectara ácido hialurónico en los labios, con el fin de aumentar su tamaño. Otro de los cambios que habría patrocinado el estadounidense fue el de sus pómulos, los cuales modificó por medio de un procedimiento estético.

Además, se determinó que John Poulos sería quien aconsejó a la DJ Trespalacios a ponerse implantes en los senos, con el fin de aumentar el tamaño de su busto.

Todos estos cambios se fueron registrando en las redes sociales de la fallecida artista, quien era una constante usuaria de Instagram y Facebook. No obstante, las personas cercanas a la joven eran testigos de dichos cambios ya sea en la cotidianidad o, simplemente, en los eventos donde Valentina se presentaba o acudía.

Silvana Núñez era una de las mejores amigas de Valentina Trespalacios. - Foto: Facebook

Por otra parte, una de las mejores amigas de la artista y quien ha sido pieza clave en el caso para determinar los móviles que llevaron a Poulos a presuntamente asesinar a Valentina, Silvana Núñez, señaló ante la Fiscalía: “(Valentina) me contó que había conocido a John por internet hace un año. El tipo le mandaba dinero todas las semanas por intermedio de una empresa. Yo veía la relación de ellos muy bien, muy normal”, dijo Silvana.

En otro aparte de su relato, Núñez volvió a mencionar que el extranjero le iba a hacer un giro por mil dólares.

“John le iba a realizar una consignación de 1.000 dólares, pero Valentina se había ido para Aruba con Santiago Luna. Ella no sabía cómo hacer para que John no se diera cuenta de que estaba allá. Entonces, Valentina le dijo que tenía un toque por allá en otro lado, y fue cuando le dijo que necesitaba el dinero (1.000 dólares) y que me lo enviara a mí. Ahí fue cuando John, por medio de la casa de cambio MoneyGram, me lo envió”, dijo Silvana al momento de explicar los celos del presunto asesino.

La DJ vivió un horror antes de su muerte. El fiscal aseguró que habría sido abusada sexualmente. - Foto: SEMANA

Por su parte, el abogado Miguel del Río dijo, en diálogo con La W, que John Poulos contactó a Trespalacios “por redes sociales y empezó a enviarle dinero con cierta constancia. Ahí es donde empezamos a hablar de esos patrones de poder con el dinero (...), eventos de posesión, obsesión, esa instrumentalización, esa manera de cosificar a la mujer como si fuera propiedad de un hombre y esos factores normalmente se pasan por alto, pero son señales de alerta muy importantes”.

Paso a paso del atroz feminicidio de Valentina Trespalacios

El jueves 19 de enero, John Poulos recibió el apartamento en el que se llevó a cabo el presunto homicidio de la DJ Valentina Trespalacios. En las cámaras del establecimiento se puede ver que John Poulos portaba la misma maleta en la que fue encontrado el cuerpo de la joven.

Un día después, el viernes 20 de enero, la pareja se vio en el edificio Alta Vista ubicado en la localidad de San Cristóbal, al suroriente de la capital del país, lugar de residencia de la joven de 23 años.

Valentina Trespalacios, DJ asesinada en Bogotá. - Foto: Facebook

Los investigadores revelaron que John Poulos llegó a las 6:07 p. m. al sitio. Ese día la pareja empieza a recoger todas las pertenencias de Valentina Trespalacios, ya que habían tomado la decisión de irse a vivir juntos.

Otro de los puntos que tuvo importancia para los investigadores fue el edificio ubicado en el norte de Bogotá, donde John Poulos había estado el pasado jueves 19 de enero. Este fue el apartamento que alquiló la pareja, inicialmente, para pasar el fin de semana.

Posteriormente, se dio a conocer una imagen en la que se ve a Valentina Trespalacios entrando a dicho lugar que fue arrendado por la pareja, en la noche del 20 de enero.

VIERNES 20 DE ENERO, 7:58 P. M. Valentina Trespalacios llega al apartamento en compañía de Poulos. En las imágenes se observa que lleva algunas pertenencias, incluso maletas. - Foto: suministradas a semana api

A las 9:46 p. m. de la noche del viernes 20 de enero se pudo evidenciar que la pareja abandonó el edificio y llegó nuevamente a las 1:54 a. m. del sábado 21 de enero. Hasta el momento, no se sabe el lugar exacto al que acudió la pareja; sin embargo, se especula que fueron a comer.

La pareja vuelve a salir alrededor de las 3:00 a. m. del sábado 21 de enero y llegan nuevamente, a las 5:00 a. m.

El crimen de la DJ Valentina Trespalacios conmocionó al país; su cuerpo sin vida fue hallado en un contenedor de basura en la localidad de Fontibón. - Foto: Facebook

Al parecer, la pareja duerme hasta las 12:00 m. del sábado e incluso, de acuerdo con lo que han podido determinar los investigadores, a esa hora John baja a la recepción del edificio a recibir un domicilio; hasta el momento no se evidenció ninguna actitud sospechosa del presunto homicida, según relevaron los trabajadores del establecimiento.

Se cree que la última vez que Valentina Trespalacios estuvo con vida fue el sábado 21 de enero a las 10:43 p. m., según quedó registrado en las cámaras del sitio. Se ve a su pareja y a ella en dicho edificio.

SÁBADO 21 DE ENERO, 10:43 P. M. Se conoce la última imagen con vida de Valentina Trespalacios. Aparece en el pasillo del edificio con una faja posoperatoria, mientras su pareja y asesino baja por un domicilio. - Foto: suministradas a semana api

En la siguiente imagen, que quedó registrada en las cámaras del establecimiento, solo se le ve a John Poulos esperando el ascensor junto con una maleta, la cual está tapada con lo que al parecer es una cobija. Esta fotografía recolectada por las autoridades tiene fecha del domingo 22 de enero a las 10:01 a. m.

Posteriormente, se ve al principal sospechoso del crimen cargando una maleta que se encontraba en un carro de mercado y que después es puesta en el baúl del mismo auto con el que el norteamericano había ido a recoger a su pareja el viernes 20 de enero.

Imágenes exclusivas de John Poulos en la escena del crimen. - Foto: Suministrada a Semana A.P.I

Luego de esto, las autoridades siguieron el recorrido que hizo John por la ciudad en el automóvil gris y fue posible validar el momento exacto en el que coloca la maleta en un contenedor de basura, ubicado en la localidad de Fontibón. Se presume que esto fue el domingo 22 de enero a las 2:48 p. m.

Se cree que desde las 10:30 a. m. que salió John Poulos del apartamento, hasta las 2:48 p. m., este estuvo buscando un punto estratégico para dejar la maleta y no ser descubierto.

Después de arrojar la maleta en el contenedor, se dirige al aeropuerto El Dorado en el mismo carro gris.

SEMANA conoció los videos que detallan, minuto a minuto, el plan criminal de John Poulos luego de asesinar a la DJ Valentina Trespalacios. - Foto: Autor Anónimo

A las 4:32 p. m. quedó registrado en las cámaras del aeropuerto el ingreso del norteamericano.

En horas de la noche viajó rumbo a Panamá, país donde fue capturado.