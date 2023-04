“Censura. Idiotismo total”: Agustín Laje habla con SEMANA de frente sobre lo que pasó en la Javeriana y acusa a ese centro educativo

“Esto es porque yo no soy feminista, no soy militante LGBT, no soy abortero, no soy progre... es decir, soy un combo de cosas que no merece hablar. No tengo derecho a hablar”, dijo

La visita de Agustín Laje a Colombia tomó relevancia nacional cuando la Universidad Javeriana decidió cancelar una conferencia que tenía programada el autor argentino en ese centro educativo. Estaba agendada a las 10:30 a. m. este jueves 27 de abril, sin embargo, nunca se hizo. El politólogo argentino habló con SEMANA sobre lo que sucedió.

“Yo tenía una conferencia programada desde hace muchos meses en la Universidad Javeriana. Ahora resulta que cuando yo ya estaba despegando en el avión me avisan que ya no puedo dar la conferencia, que está cancelada. Vamos a ser sinceros: esto es porque yo no soy feminista, no soy militante LGBT, no soy abortero, no soy progre... es decir, soy un combo de cosas que no merece hablar. No tengo derecho a hablar”, dijo.

Para Laje es absurdo que en una universidad alguien que piensa distinto no pueda hablar. “Eso es idiotismo total... Eso es la idea de yo no puedo escuchar nada con lo que yo no coincida, no estoy preparado para escuchar alguien que piense distinto de mí, por eso tengo que cancelarlo. El fenómeno de la cancelación es profundamente idiota”, dijo.

No es la primera vez que Laje vive una situación semejante. En su conversación con SEMANA contó que hace algunos años tuvo un debate en la Universidad Pontificia del Perú y tuvo que entrar con guardaespaldas.

SEMANA conoció que en la institución se consideró que las posturas de Laje eran ofensivas contra la comunidad LGBTI.

Sus críticas al Gobierno Petro

Agustín Laje fue noticia en el país cuando criticó con severidad a Francia Márquez. “No es una broma: esta mononeuronal es la vicepresidenta de Colombia”, dijo al compartir las respuestas de la alta funcionaria en una entrevista reciente con SEMANA en la que decía que admiraba el sistema de salud cubano.

Márquez se había negado en esa entrevista a llamar a la isla una dictadura. “Pueden decir lo que quieran, pero no pueden tapar el sol con un dedo. Mientras otros países envían tropas y armas a muchas naciones, Cuba envía médicos y eso no lo pueden ocultar. Un país bloqueado por más de 60 años envía médicos a otras naciones”, dijo en su momento.

En entrevista con SEMANA, Laje se refirió de nuevo a la vicepresidenta. “Francia Márquez es racista. Lo que dice es racismo puro”, sostuvo. Para él, la alta funcionaria asegura que puede usar el helicóptero las veces que quiera simplemente porque es “negra. Nada más racista que eso”, agregó.

Laje está en Colombia en la Feria del Libro. Su presencia ha causado sensación y revuelo. Se espera que sea el evento más asistido de este certamen que reúne a decenas de escritores y lectores. En entrevista con SEMANA fue mordaz y no dejó títere con cabeza.

Sobre Gustavo Petro no se guardó nada. “Yo no confiaría el país a un guerrillero”, dijo. Aseguró que viene prometiendo la paz, pero las masacres se multiplican. Lo calificó como el “amiguito de la dictadura genocida de Nicolás Maduro”, y dijo que lo que se hizo en Bogotá en relación con la Cumbre de Venezuela fue una farsa. Criticó que expulsarán a Guaidó y no invitaran a María Corina Machado.

¿Se parece Petro a Hugo Chávez?, le preguntó el periodista. Y la respuesta de Laje fue demoledora: “Es su aspiración. Lo que pasa es que Hugo Chávez pudo ser Hugo Chávez por un contexto internacional... Ahora este sujeto Petro es tan antipueblo que está dispuesto a detener la explotación de gas… un recurso tan importante para la economía de Colombia”.

Agregó que Petro es “un peón de la agenda globalista”.

Laje y Roy Barreras

El politólogo argentino Agustín Laje también habló de Roy Barreras. El presidente del Senado puso hace unos días un trino en el que lo acusaba de mentir en sus textos. “Hay que leer al contrario y al diferente para entenderlo. Esta es la ‘nueva Biblia’ de la extrema derecha. Aplaudido por Bolsonaro, Abascal/Vox, Bukele y en nuestro trópico por @MariaFdaCabal. Laje hace un análisis profundo de la historia de la cultura que luego manipula para justificar que todo siga igual y los privilegios se mantengan”, dijo Barreras.

Y Laje le contestó violento: “Estimado Roy, gracias por leer mi libro. Pero permítame disentir con su conclusión: la ‘nueva derecha’ no busca ‘dejar todo cómo está’. Al contrario, busca, por ejemplo, combatir a los parásitos y camaleones de la casta política como usted. De Uribe a Petro, ¡y sin ruborizarse!”.

En entrevista con SEMANA, Laje habló sobre ese episodio. Aseguró que Barreras es “un camaleón político. El camaleón cambia de color según la ocasión y este señor ha cambiado este muchas veces según por dónde soplaban los los vientos políticos, desde Vargas Lleras, apoyando una reelección de Uribe y luego siendo el primer aliado de Santos”.

Para Laje, esto tiene un nombre y se llama casta política: “Básicamente, es un grupo de privilegiados que no viven para la política viven de la política. Para ellos es una fuente de ingresos”, dijo.

“Es un camaleón político. Eso es lo que es y no lo insulto”, agregó. Relató que Roy Barreras se puso en un rol de víctima, cuando la realidad es que él solo estaba diciendo lo que es y nada más. “Era una descripción política”, agrega.

Laje y Bukele

En su conversación, se refirió al fenómeno de Nayib Bukele. “El Salvador tenía una tasa de homicidios de 68 puntos por cada 100.000 habitantes. Era el país más violento del mundo. Y bajo Bukele ese índice bajo. ¿Qué muestra? En primer lugar que la delincuencia organizada si se puede derrotar desde el Estado”, dijo.

Aseguró que la segunda lección que da ese liderazgo es que “cuando no lo hace hay que mirar que están haciendo los políticos porque probablemente están coludidos contra los criminales. Porque la mano dura sí es una opción. Nos han vendido la idea de que a los delincuentes hay que llevarlos no a la policía, sino a un ejército de psicólogos para que lo convenzan de que está llevando una mala vida”.

Laje cree que Bukele demostró que el Estado sí puede ejercer “el monopolio del poder coercitivo” y que no es verdad que reprimir el crimen es violar los derechos humanos. “Las personas que se resisten a ir a la cárcel tendrán que recibir un buen palazo. Una cárcel no es un hotel cinco estrellas”.

Para Laje ese es el éxito de Bukele. “Y por eso el pueblo lo apoya. Nueve de cada diez lo apoyan”, concluyó.