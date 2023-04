Polémica: Universidad Javeriana invitó a una charla al politólogo Agustín Laje, pero horas después se canceló el evento, ¿qué pasó?

- Foto: archivo particular

- Foto: archivo particular

Toda una polémica se desató en las últimas horas por cuenta de la invitación que hizo la Universidad Javeriana de Bogotá al politólogo Agustín Laje, reconocido por sus férreas líneas de pensamiento de derecha, especialmente porque algunos sectores consideran ofensivas sus posturas sobre la comunidad LGBTI.

La invitación al escritor argentino se dio aprovechando su visita a Colombia para participar en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, donde el año inmediatamente anterior su conferencia fue uno de los eventos más concurridos. Para la presente versión, la organización dispuso que su presentación se dé en un escenario aún más amplio.

Laje es autor de libros como La generación idiota, El libro negro de la izquierda y Batalla cultural.

En este marco, la Universidad Javeriana anunció en la cuenta de Instagram Tienda Javeriana el evento con Laje en el auditorio José Félix Restrepo de esta institución, conferencia que estaba programada para las 10:30 de la mañana de este jueves 27 de abril.

La Universidad Javeriana anunció en la cuenta de Instagram Tienda Javeriana el evento con Laje en el auditorio José Félix Restrepo de esta institución, conferencia que estaba programada para las 10:30 de la mañana de este jueves 27 de abril. - Foto: Foto: www.javeriana.edu.co

No obstante, horas después la publicación fue borrada. Ante la polémica generada, SEMANA confirmó con fuentes cercanas al politólogo que efectivamente su charla fue cancelada por la institución educativa.

Según conoció esta revista, Laje está preparando una comunicación en la que se pronunciará sobre el tema; sin embargo, se ha dedicado a dar retuit en su cuenta de Twitter a quienes critican la cancelación del evento.

Lo que sí está confirmado es que el politólogo estará el domingo 30 de abril en la Feria del Libro de Bogotá.

“El año pasado fuimos el evento más grande de toda la feria: este año me han dado el auditorio más grande de todos”, sentenció Laje, quien agradeció de antemano a las personas que eventualmente concurran al escenario y elevó también un llamado para que se difunda el evento.

De acuerdo con la información difundida por el mismo autor, el lugar dispuesto por la organización de la Filbo para la presentación del libro del politólogo es el Auditorio José Asunción Silva, al interior de Corferias, complejo ferial donde se realiza anualmente el encuentro cultural.

Agustín Laje estará en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. - Foto: FilBo / El País

Recientemente, Laje estuvo en el centro de la polémica en Colombia por un trino dirigido al presidente del Congreso, Roy Barreras, a quien refutó un señalamiento en el que el político colombiano, tras confesar estar leyendo uno de sus libros, afirmó que el texto La batalla cultural, de Laje, es la “nueva biblia de la extrema derecha”.

Acusó, además, que la intención de leerlo se centraba en la necesidad de entender al diferente y, al contrario, al identificarse él en una orilla contraria.

Sobre el particular, Barreras había señalado que en su libro “Laje hace un análisis profundo de la historia de la cultura que luego manipula para justificar que todo siga igual y los privilegios se mantengan”.

No obstante, frente a las acusaciones de Barreras, Laje no solo le agradeció por ser uno de sus lectores, sino que le aclaró que disiente de la conclusión a la que llegó el legislador colombiano, afirmando que “la “nueva derecha” no busca “dejar todo cómo está””.

El presidente del Congreso, Roy Barreras. - Foto: Prensa Roy Barreras

Sobre el particular, Laje contraatacó, señalando que precisamente la intención del pensamiento que él promulga es la necesidad de que la política se deshaga de algunos actores que la han, a su juicio, contaminado.

Así, Laje le habló directamente a Barreras y precisó que su línea de pensamiento busca “combatir a los parásitos y camaleones de la casta política como usted. De Uribe a Petro, ¡y sin ruborizarse!”, recordando las múltiples orillas políticas y los disímiles idearios políticos por los que en las últimas dos décadas se ha trasladado el ahora abanderado del progresismo.

Según Laje, en su vida política, Barreras también defendió los ideales totalmente contrarios a los actuales, del uribismo y el santismo, movimientos que en el momento en que Barreras los profesaba eran los que ostentaban el poder de turno.