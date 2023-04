Agustín Laje confirma su presencia en la Feria del Libro de Bogotá: esta será la fecha de su conferencia

“El año pasado fuimos el evento más grande de toda la feria: este año me han dado el auditorio más grande de todos”, sentenció el politólogo argentino reconocido por sus líneas críticas de pensamiento.

En medio de las actividades de lanzamiento de su más reciente libro, “Generación Idiota”, el politólogo y escritor argentino Agustín Laje, reconocido por sus férreas líneas de pensamiento de derecha, ha confirmado que visitará Colombia en las próximas semanas, donde participará de uno de los eventos culturales más importantes de Bogotá: la Feria del Libro.

La noticia de la visita de Laje a Colombia fue confirmada por el mismo politólogo a través de sus redes sociales mediante una publicación en la que recordó que el año inmediatamente anterior; 2022, su conferencia en el marco de la Filbo, fue uno de los eventos más concurridos, por lo que para la presente versión, la organización dispuso que su presentación se dé en un escenario aún más amplio.

“El año pasado fuimos el evento más grande de toda la feria: este año me han dado el auditorio más grande de todos”, sentenció Laje, quien agradeció de antemano a las personas que eventualmente concurran al escenario, y elevó también un llamado para que se difunda el evento.

De acuerdo con la información difundida por el mismo autor, el lugar dispuesto por la organización de la Filbo para la presentación del libro del politólogo, es el Auditorio José Asunción Silva, al interior de Corferias, complejo ferial donde se realiza anualmente el encuentro cultural.

Este año se llevará a cabo la versión 35 de la Feria del Libro de Bogotá. El evento de Laje puede ser uno de los más concurridos de esta versión. - Foto: Cortesía Corferias

La fecha fijada para el evento de Laje será el domingo 30 de abril, y se ha aclarado que el ingreso particular a la conferencia no tendrá un costo adicional al ya cancelado por el acceso a la Feria.

Por lo anterior, y en tanto la entrada es ‘libre’, se espera que el aforo del espacio se logre llenar rápidamente; incluso antes de la hora dispuesta para el inicio del espacio previsto entre las 11:00 a.m. y las 3:00 p.m., donde seguidores y detractores de los planteamientos del analista político pueden compartir con el autor en un evento que promete volver a ser un éxito.

Recientemente, Laje estuvo en el centro de la polémica en Colombia por cuenta de un trino dirigido al presidente del Congreso de nuestro país, Roy Leonardo Barreras, a quien refutó un señalamiento en el que el político colombiano, tras confesar estar leyendo uno de sus libros, afirmó que el texto “La batalla cultural”, de Laje, es la “nueva biblia de la extrema derecha”, acusando además que la intención de leerlo se centraba en la necesidad de entender al diferente y al contrario, al identificarse él en una orilla contraria.

Sobre el particular, Barreras había señalado que en su libro, “Laje hace un análisis profundo de la historia de la cultura que luego manipula para justificar que todo siga igual y los privilegios se mantengan”.

La visita de Laje a Bogotá y su participación en la Filbo se llevarán a cabo el domingo 30 de abril. - Foto: Guillermo Torres /Semana

No obstante, frente a las acusaciones de Barreras, Laje no solo le agradeció por ser uno de sus lectores, sino que también le aclaró que disiente de la conclusión a la que llegó el legislador colombiano, afirmando que “la “nueva derecha” no busca “dejar todo cómo está””.

Sobre el particular, Laje contraatacó, señalando que precisamente la intención del pensamiento que él promulga, es la necesidad de que la política se deshaga de algunos actores que la han, a su juicio, contaminado.

Así, Laje habló directamente a Barreras, y precisó que su línea de pensamiento busca “combatir a los parásitos y camaleones de la casta política como usted. De Uribe a Petro, ¡y sin ruborizarse!”, recordando las múltiples orillas políticas, y los disímiles idearios políticos por los que en las últimas dos décadas ha traslado el ahora abanderado del progresismo, quien en su vida política también defendió los ideales; totalmente contrarios a los actuales, del Uribismo y el Santismo; movimientos que en el momento en que Barreras los profesaba, eran los que ostentaban el poder de turno.

Recientemente el politólogo Agustín Laje tuvo un enfrentamiento a través de las redes sociales con el senador Roy Barreras. - Foto: Colprensa

Este año, la Filbo llega a su edición número 35, y estará desarrollándose entre el 18 de abril y el 2 de mayo en su escenario habitual: Corferias.