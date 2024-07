Ceremonia de entrega del premio de periodismo regional

Durante cinco años, el Premio SEMANA ha galardonado al periodismo de calidad que se hace en las regiones colombianas, las narraciones extraordinarias y los relatos sensibles y valientes que cuentan de primera mano lo que acontece en este gran país. El próximo martes 11 de octubre se conocerán los ganadores de cada una de las nueve categorías en concurso, escogidos entre un selecto grupo de 30 finalistas de distintas regiones, géneros y razas. Para esta edición se recibieron 624 trabajos en total, realizados por 858 periodistas de todos los rincones del país.



La ceremonia contará con la presencia de reconocidos periodistas nacionales y un jurado de alto nivel integrado por Álex Grijelmo, presidente de la Agencia de Noticias EFE; Ángela Patricia Janiot, presentadora principal de CNN en español; Jesús Abad Colorado, fotoperiodista; Néstor Morales, director de Hora 20 de Caracol Radio, y María Teresa Ronderos, directora de VerdadAbierta.com y asesora editorial de SEMANA.



Esta edición cuenta también con el apoyo del PNUD, el Programa Promoción de la Convivencia, la Fundación Saldarriaga Concha y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid).



La ceremonia tendrá lugar el próximo martes 11 de octubre, a partir de las once de la mañana en el Club El Nogal de Bogotá, Cra. 7 n.° 78-96. Es indispensable llevar traje formal.



Para asistir, es indispensable registrarse a través de www.forossemana.com Mayores informes: (1) 6073007.



Se acerca Líderes en la U 2011



La Fundación Líderes y Emprendedores en la U, en alianza con SEMANA, organiza desde hace siete años el foro Líderes y Emprendedores en la U, el espacio más importante de liderazgo y emprendimiento del país.



De otro lado, la Universidad del Rosario, el Colegio de Estudios Superiores de Administración (Cesa) y la Fundación Colombia Presente, desde hace tres años vienen desarrollando el Foro Nacional Estudiantil sobre Voluntariado Juvenil y Responsabilidad Social Universitaria.



Este año, estos dos grandes encuentros se sumarán al evento de voluntariado y juventud más importante del planeta. Se trata de la Segunda Cumbre Mundial del Voluntariado Juvenil, que explorará las maneras de incrementar la inclusión social, la participación cívica y la unión de esfuerzos globales mediante el voluntariado. Este evento está organizado por la Asociación Internacional de Esfuerzos Voluntarios (IAVE), a través de Partners of the Americas y la Universidad del Norte, en el marco del Año Internacional del Voluntariado, declarado por la Organización de las Naciones Unidas.



3, 4 y 5 de noviembre de 2011, en la Universidad del Norte (Barranquilla). El ingreso al evento requiere una contribución económica equivalente a US$400. Mayores informes: iave2011@uninorte.edu.co



Borde norte: el reto de la ciudad



La discusión sobre la expansión de la ciudad ha sido motivo de preocupación desde hace varias décadas y aún no encuentra respuesta. Por esta razón, SEMANA en alianza con Avina, el Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional y vecinos de la zona organizan un foro que busca poner sobre la mesa el reto de coordinación vial y urbana que representa para Bogotá lograr que las 5.000 hectáreas que quedan por desarrollar en el borde norte, en las que se encuentra una inmensa reserva forestal, sean un ejemplo de planeación, zonas verdes, protección de biodiversidad y desarrollo vial. Martes primero de noviembre, desde las siete de la mañana, en el Hotel Dann Carlton de Bogotá de la calle 94. Inscríbase próximamente a través de www.forossemana.com