Comisión de seguimiento a la Ley de Víctimas alerta sobre crisis en la implementación: “persiste la falta de articulación entre entidades”

Sin embargo, un desafío crítico que la Comisión subrayó es la subutilización de los recursos por parte de algunas entidades responsables. Durante el año 2022, de acuerdo con la Comisión, se evidenció un rezago de $ 732.100 millones disponibles que no se utilizaron y de $ 430.819 millones en bienes y servicios que no fueron entregados a dichas entidades. Entre las instituciones con niveles bajos de ejecución se cuentan el Ministerio de Justicia, el Fondo Nacional de Vivienda y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

En cuanto a la oferta de servicios, indicó que no se ha podido concretar la apertura de los Centros Regionales de Atención a Víctimas (CRAV) de Ibagué y El Carmen de Bolívar (Bolívar). Así mismo, llamó la atención sobre el notable deterioro de la infraestructura de las sedes de Valledupar y Curumaní (Cesar), Villavicencio (Meta) y Barranquilla (Atlántico).

La Comisión estableció que “durante el 2022 el 1,72 % de los hogares viables para entrega de atención humanitaria de emergencia no accedió a esa medida, y para el primer trimestre del 2023, el 14,46 % de estos sujetos de atención por primer año no la recibió, por lo cual, en los primeros tres meses del presente año no se cumplió con la meta formulada en el indicador del documento Conpes 4031 de 2021″.