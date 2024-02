Conductores y motociclistas anunciaron manifestaciones en Bogotá: estos son los motivos y la fecha para la movilización

La fecha acordada por los diferentes gremios para una nueva jornada de manifestaciones ha sido el 3 de marzo, desde las 9:00 a. m.; los puntos de concentración y las rutas para la protesta aún no han sido definidos ni dados a conocer, por lo que se espera que en los próximos días estén definidos y la ciudadanía los pueda estar al tanto.

Fuchi, concejal de Bogotá, protagoniza nuevo caso de ‘¿usted no sabe quién soy yo?’: “Póngame las esposas, perro, y mañana arreglamos con mi general”

Concejal Fuchi, uno de los que invita a la movilización

“#INVITAMOS a todos los compañeros que tengan una moto o auto particular a defender nuestro gremio y cuidar a Bogotá. 1. Crearemos la red de información más grande de Bogotá entre motociclistas y conductores, que apoye a las autoridades en la captura de los delincuentes que usan la moto para cometer sus delitos y generan miedo a la ciudad. 2. Todo el que esté cansado de la inseguridad, el maltrato y abuso policial, invitado a nuestra movilización... ”Usted no sabe quién soy yo”: Somos Motociclistas y conductores honestos, NO delincuentes”, se lee en el mensaje publicado por Forero en Instagram.