El colmo: motociclista intentó pasar por debajo de una tractomula para evitar un trancón en Bogotá

Por ende, la congestión es evidente en gran parte de la ciudad y mucho más en ciertas vías y en diferentes horarios, razón por la que muchos conductores, ciclistas o motociclistas, recurren a maniobras peligrosas que exponen, no solo su vida, sino la de otros actores viales.

Una vez el video fue subido a redes sociales, los comentarios no se hicieron esperar; en ellos, no solo criticaban la forma de actuar de este imprudente motociclista, sino que pedían que le retirarán la licencia de conducción y hasta el Soat, Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, documento sin el cual no se puede sacar ningún vehículo a las carreteras.