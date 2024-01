Alcaldía de Galán no descarta establecer restricción al parrillero hombre en moto en Bogotá para combatir la inseguridad

Son varias las estrategias que se están diseñando desde la administración distrital del alcalde Carlos Fernando Galán para crear un nuevo modelo de seguridad en la ciudad que permita combatir de una manera más exitosa la criminalidad en los puntos críticos de Bogotá. En medio de esas estrategias no se descarta que nuevamente regrese la restricción del parrillero hombre en moto en la capital.

Así las cosas, de manera puntual sobre establecer restricción o no del parrillero hombre, el secretario Restrepo afirmó: “no digo que no podría haber, lo que digo es que tiene que responder a unas características particulares, porque cuando no lo hace, la solución puede resultar siendo inefectiva”.