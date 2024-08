“Congresistas eran propietarios de los contratos en la UNGRD”, aseguró Olmedo López en la Fiscalía. Esta es su libreta de apuntes

“Y en la página 21, también con letra de la representante de la Cámara Karen Manrique, los congresistas beneficiarios o quienes eran de alguna manera propietarios de estos contratos. Wadith Manzur, Costa; Vitar, senadora Costa, Julián Peinado, Antioquia, Juan Diego Muñoz y Karen Manrique, Saravena, senador Gallo, y en la parte superior escribe integrantes de C, que es la Comisión de Crédito Público”, advirtió el exfuncionario en su interrogatorio.

“Total 91.700 millones de pesos que correspondía a la cifra y a los municipios que el ministro de Hacienda, en la reunión del 15 de diciembre, me había descrito. En la parte de abajo está mi letra, doy fe y mi firma, no corresponde al mismo día, este es de la reunión de febrero y esta corresponde al mes de marzo, a principios de marzo, cuando envié a que esta libreta me la guardaran, entonces escribí, doy fe”, dijo Olmedo López en su interrogatorio.