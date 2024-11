Consejo de Estado mantiene investigación por pliego de cargos del CNE contra Petro y directivos de campaña. Paró en seco la demanditis

“Como la decisión demandada no culmina la actuación administrativa a la que se ha hecho referencia sino que, por el contrario, la abre, y en esa medida, no tiene la connotación de acto administrativo definitivo pasible de control judicial, esta circunstancia constituye causal de rechazo de la demanda”, señala la decisión del Consejo de Estado, dejando claro que la evaluación de la demanda no constituye una decisión, y si alguien pretende continuar con la demanditis, deberá hacerlo cuando el alto tribunal dicte la última palabra.