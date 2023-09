Contraloría denuncia que más de 44.000 niños no reciben alimentación escolar del PAE en el Cauca, ¿qué ocurre?

Desde Popayán, el contralor Carlos Mario Zuluaga encendió las alarmas porque más de 44.894 niños, niñas y adolescentes de la Entidad Territorial del Cauca (ETC) no están recibiendo alimentación escolar. De acuerdo con el funcionario, las zonas afectadas son Macizo y Norte, donde las entidades territoriales no estarían cumpliendo los principios de planeación necesarios para garantizar la contratación del servicio.