Contraloría iniciará acciones penales contra varias EPS, ¿por qué?

“Si Acemi o cualquiera de los que me suministró información me dice que la información no es real, quiero reiterarles nuevamente que la Contraloría va a iniciar acciones penales por falsedad en documentos. Quiero recordarle a Acemi y a todas las agremiaciones de salud que ninguna de ellas le enseña al órgano de control cuáles son las metodologías que durante 100 años ha tenido la Contraloría para hacer vigilancia de los recursos públicos, de cuál es la metodología que le conviene a ellos para que los informes de la Contraloría no los afecte ni su reputación ni algunas cosas que hemos dicho que se deben mejorar”, dijo.