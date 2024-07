Hay varias conversaciones que se refieren a la contratación de la aviación del Ejército por cientos de millones. En la que se muestra a continuación, se habla de un repuesto para helicóptero Black Hawk donde el coronel preso habla con su socio y le dice que estarían quedando mal con el general Rey, pues no han podido conseguir el repuesto que les pidió.





R. G. D. R.: Con esos descendedores, que quedamos al menos de averiguar, le quedamos como un culo a mi general Rey. El man me llamó molesto y me dijo: mire deje eso así que ya no.





EDUARDO: yo los estuve buscando y no encontré uno de 4.500 kilos para helicóptero Black Hawk. No sé si estoy buscando mal el equipo o qué pasó, pero yo no lo encontré.





R. G. D. R.: Claro. Pero mi general Rey como que ya se indispuso más, y entonces me llamó indispuesto y me dijo deje así que yo los busco por otro lado.





EDUARDO: No. Yo los busco pero si quisiera saber más detalles. ¿Es el motor?, ¿una cuerda?, ahí si discúlpeme mi ignorancia mi coronel.





R. G. D. R.: Es un gancho que va anclado y que se saca a través de una polea y que tiene una capacidad para bajar 4,5 toneladas





EDUARDO: Sabe qué pasa. Que yo lo estoy buscando mal. ¿Me da chance y se lo busco en una hora?





R. G. D. R.: Pero mi general Rey... bueno listo.