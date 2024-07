Corte Constitucional dio luz verde a la Ley Dejen de fregar; su aprobación se dio en el trámite de las normas ordinarias

Ese artículo, señala específicamente que “mediante las leyes estatutarias, el Congreso de la República regulará las siguientes materias: a) Derechos y deberes fundamentales de las personas y los procedimientos y recursos para su protección; b) Administración de justicia; c) Organización y régimen de los partidos y movimientos políticos; estatuto de la oposición y funciones electorales”, entre otros.

“La ley acusada no desconoce el artículo 152.a de la Constitución. Para el efecto sostuvo lo siguiente. Primero. La Ley 2300 de 2023 regula un asunto que se vincula con diferentes materias constitucionalmente relevantes: la protección del consumidor (art. 78), las actividades económicas (arts. 333, 334 y 335) y los derechos fundamentales a la intimidad, al habeas data y al buen nombre”, concluyó la Corte.

Para el alto tribunal , la reserva de la ley estatutaria no se activó en este caso porque la norma Dejen de fregar no reguló total o parcialmente sobre la protección de derechos y deberes de los consumidores.

La Ley Dejen de Fregar estableció que los bancos solo pueden llamar a la gente en horario laboral de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. entre semana, y de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. los sábados. Pero uno de los tatequietos que le puso a las entidades financieras y a los proveedores de diferentes servicios es que no pueden contactar al consumidor los domingos y festivos ni llamar a la familia del deudor.