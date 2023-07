Corte se niega a escuchar nuevos testigos en el proceso contra Álvaro García por la masacre de Macayepo

Según la defensa, la versión entregada por el principal testigo del caso, Jairo Peralta, alias Pitirii, evidenció que la reunión a la que afirma haber asistido no corresponde a la que se produjo con el propósito de organizar y estructurar el grupo paramilitar que a partir de 1997 operaría en el Departamento de Sucre y que esto demuestra que García Romero no asistió a la reunión y que no fue fundador de las AUC.