Corte Suprema emite trascendental decisión sobre la forma de cotizar las semanas para pensiones en Colombia

Que las semanas de cotización a pensión se deben contabilizar con días calendario, no con meses de 30 días. Este es uno de los principales apartes, del trascendental fallo que emitió este viernes la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia frente a este tema de interés general.

Presidente de Corte Constitucional rechaza intimidaciones a la Corte Suprema, afirmó que sin un juez independiente no hay democracia posible

Contexto: Presidente de Corte Constitucional rechaza intimidaciones a la Corte Suprema, afirmó que sin un juez independiente no hay democracia posible

Para llegar a realizar esta precisión, la Corte Suprema revisó fallos anteriores e hizo una nueva lectura del parágrafo 2 del artículo 33 de la Ley 100 de 1993. Este análisis jurídico resultó trascendental, pues garantiza que en el cálculo de las semanas cotizadas para pensión se tengan en cuenta todos los días laborados y cotizados, para lo cual el mes ya no se contabiliza con 30 días, ni el año con 360 días, sino con los días que en realidad tuvo.

Este cambio avalado por la Sala Laboral puede hacer la diferencia a la hora de reconocer o no una prestación pues, bajo la nueva óptica de la Sala de Casación Laboral, “todo día cotizado se suma para ser transformado en semanas mediante la división por siete, arrojando así el número de cotizaciones a tener en cuenta”.

En la segunda instancia, el Tribunal Superior de Bucaramanga les negó esa prestación, pues consideró que el causante de la pensión –el esposo fallecido-, no cumplió con el requisito de cotizar 50 semanas en los últimos tres años anteriores a su deceso. A la Sala de Casación Laboral le correspondió determinar si, en efecto, no sumó las semanas necesarias para la pensión. Si la contabilización se hacía con 30 días calendario (360 días al año), el causante alcanzaba a sumar 344 días, es decir, 49,14 semanas, cifra que no puede ser aproximada a 50, ya que solo puede redondearse cuando las semanas superan las 49,5. En consecuencia, esa cifra les impedía a sus beneficiarios recibir su pensión.