¿Culpables o inocentes? Este martes se conocerá el sentido de fallo por la desaparición de la pequeña Sara Sofía Galván

Los maltratos a Sara Sofía

“Los elementos materiales probatorios permiten advertir cómo vivió la menor a partir del lunes 18 de enero. La niña lloraba, la niña no comía, la niña no quería caminar, prácticamente la niña no hacía nada”, manifestó el juez al citar lo dicho por la Fiscalía. “La menor, a partir de ese 18 de enero, era objeto de maltratos, no solo de Carolina Galván, sino de Nilson Díaz. Le pegaban cachetadas con frecuencia, la niña almacenaba su comida y no tragaba y eso generaba disgustos en Galván, que la maltrataba”.