Dramático testimonio de Xiomara, la tía de Sara Sofía, la niña desaparecida hace tres años. La mujer se niega a perdonar a su hermana, madre de la víctima, quien irá a juicio

“Sarita era una niña muy extrovertida, muy feliz, ella amaba correr por toda la casa, jugar con mis hijos, el tiempo que estuvo con nosotros siempre tratamos de darle lo mejor y, la verdad, todos los días me pregunto qué fue lo que realmente pasó con ella. Si tan solo pudiera regresar el tiempo e impedir que Carolina se la llevara”.

Con esas palabras, la voz entrecortada y a punto de llorar, Xiomara Galván recuerda a su sobrina Sara Sofía, quien desapareció en extrañas circunstancias en enero de 2021. Hoy, casi tres años después, su paradero sigue siendo un misterio. Como si hubiera sido ayer, Xiomara tiene muy presente aquel 15 de enero de 2021, cuando se despidió de Sara Sofía.

Su hermana Carolina Galván, mamá de la menor, se la llevó. Xiomara estaba muy lejos de imaginarse que esa sería la última vez que la volvería a ver.En la casa en Kennedy, en el sur de Bogotá, donde Sara Sofía creció, aprendió a gatear y dio sus primeros pasos, sus juguetes, ropa y demás objetos permanecieron intactos durante los primeros meses con la esperanza de que algún día regresara. Hoy es diferente.

Sara Sofía tenía 2 años cuando desapareció en Kennedy, sur de Bogotá. Su cuerpo no ha sido encontrado y el caso se maneja como desaparición forzada. | Foto: Carolina Galván

Lo único que continúa allí son unas cuantas fotos de la niña, principalmente un retrato grande ubicado en la sala. Sin embargo, su recuerdo está latente y Xiomara continúa exigiendo respuestas de qué fue lo que realmente ocurrió con la pequeña. Desde su amor de tía y madre, reconoce que es muy probable que la niña esté muerta, pero no cierra las puertas a la posibilidad de encontrarla con vida.

“Yo a veces siento que la versión que Carolina y Nilson dan es cierta, que la niña de pronto sí está muerta, pero no pierdo la esperanza. Siempre publicamos videos y fotos en las redes sociales para que en caso de que esté viva, algún día nos busque y sepa quién es su familia”, le dijo Xiomara a SEMANA.

En febrero de 2021, semanas después de no saber nada de la niña, Xiomara denunció la desaparición de Sara Sofía, quien se encontraba bajo el cuidado de su madre, Carolina Galván, y de su pareja en ese momento, Nilson Díaz. Desde esa fecha se han conocido diferentes versiones, entre las cuales se encuentran que la menor fue vendida e incluso otra que da cuenta que fue lanzada muerta a un caño en el suroccidente de Bogotá.

En agosto de 2021, tras haber quedado libres en dos ocasiones por errores en el proceso, Carolina Galván y Nilson Díaz fueron recapturados por las autoridades y fueron señalados de ser los responsables de la desaparición forzosa de Sara Sofía. Carolina permanece recluida en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá, mientras Nilson está privado de la libertad en Ibagué.

El juicio

El juicio contra Carolina y Nilson ha estado lleno de interrupciones. A pesar de que fueron capturados desde 2021, las audiencias han estado marcadas por inconvenientes técnicos, fallas en la conexión desde las respectivas cárceles y solicitudes de aplazamiento por un sinnúmero de razones de los abogados de los dos acusados, así como permisos que han solicitado los sujetos procesales.

No obstante, el próximo 11 de diciembre, un año después de que la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá fijara las pruebas documentales y testimoniales, se espera que por fin se dé inicio formal a la etapa del juicio en contra de los dos sindicados.

Xiomara Galván, tía de Sara Sofía, sigue exigiendo respuestas de qué fue lo que realmente sucedió con su sobrina. Se niega a perdonar a su hermana Carolina. | Foto: GUILLERMO TORRES

La tesis de la Fiscalía es que tanto Carolina como Nilson participaron en la desaparición de la bebé, incluso, en el escrito de acusación, el ente investigador dice que la hipótesis más fuerte es que la niña está muerta: “El cuerpo sin vida, luego de ser envuelto en una manta azul, se introdujo en un costal de fibra color blanco, el cual es amarrado con un cordón de zapato color café y puesto a la orilla del caño del río Tunjuelito por Nilson, compañero sentimental de Carolina”.

Cuando desapareció Sara Sofía, y Carolina y Nilson fueron capturados por primera vez, fueron varias las versiones que entregaron en sus declaraciones a la Fiscalía.

En febrero de 2021, con una frialdad escalofriante, Carolina aseguró que Sara Sofía estaba muerta. La madre de la niña dijo que supuestamente le había dado de comer a la pequeña y, tres horas después, la habría encontrado tiesa, fría, ya sin vida, con su carita morada y acostada en la cama. Al parecer, habría broncoaspirado. Según su relato, acompañada de Nilson, se habría trasladado hasta el río para arrojarla al agua envuelta en una cobija azul, en un costal. Todo esto habría ocurrido el 28 de enero.

La versión de Nilson fue diferente. Inicialmente, desde La Picota, fue contundente en asegurar: “Sarita no está viva. No la busquen en otro lugar que no sea el caño Tunjuelito, porque allá fue donde la dejé yo mismo”.

Las autoridades capturaron a Carolina Galván, madre de Sara Sofía, y a su compañero sentimental, Nilson Díaz, por la desaparición de la menor.

Luego entregó otra declaración de cómo fue que murió la bebé. Explicó que Carolina la golpeaba constantemente porque la niña almacenaba la comida en su boquita, pero no se la pasaba, algo que en su momento le disgustaba a la mujer de 21 años. Según ese relato, habrían sido tanto los golpes que le ocasionó que los labios se le empezaron a poner morados y poco a poco su corazón dejó de latir. Y, contrario a la versión de Carolina, Nilson aseguró que fue él quien arrojó a la niña al río Tunjuelo.

Pero, posteriormente, Carolina cambió su versión. Aseguró que la niña duró tres días, desde el 27 de enero, en los que no despertó y que Nilson, quien obligaba a Carolina a prostituirse, tomó la decisión solo de llevar y tirar a la niña en el río.En su momento, también se habló de la posibilidad de que Sara Sofía haya sido vendida por 2 millones de pesos, pero nunca se logró corroborar nada.

Ya no la buscan

En respuesta a un derecho de petición, la Defensa Civil le confirmó a SEMANA que la entidad no ha adelantado ninguna búsqueda de Sara Sofía en lo corrido de 2023, ni tampoco ha recibido requerimiento de las autoridades competentes para adelantar alguna labor de búsqueda. La Defensa Civil reiteró que las labores de rescate de Sara Sofía que se realizaron en 2021, tras la solicitud de la Fiscalía, no obtuvieron resultados positivos. Agregó que, hasta la fecha, la entidad no ha recibido información alguna sobre el paradero de la menor.

A pesar de que se encuentra recluida en El Buen Pastor, ni Xiomara ni sus hermanos ni su papá han querido visitar a Carolina, acusada por la Fiscalía de la desaparición de Sara Sofía.

Xiomara le reveló a SEMANA que su hermana le envió una carta en la que le pidió perdón por lo ocurrido con Sara Sofía. Aunque en esa misiva da entender que su hija sí estaría muerta, no cuenta qué fue lo que realmente sucedió.

“Ella ha intentado buscarme varias veces, incluso a principios de este año me envió una carta donde me pedía perdón por haberse llevado a la niña cuando ella sabía que la niña estaba bien conmigo, también me pide perdón por no haberme buscado y dejarse llevar por Nilson”, dijo Xiomara, y agregó: “Ella dice que a la niña sí tuvo que haberle pasado algo, pero que ella no sabe qué fue lo que pasó, porque afirma que era Nilson quien pasaba más tiempo con Sara Sofía e incluso en las conversaciones que ha tenido Carolina con la suegra de ella, le ha dicho que lo único que ella quiere es salir y buscar a su hija”. En todo caso, Xiomara se niega a perdonar a Carolina.