Daniel Quintero se fue contra la Procuraduría en el juicio disciplinario: “no nos estamos separando de lo que pasa en Venezuela”

“Espero que esto no terminé en un fallo que me saqué de la política porque en ese caso recurriré a los organismos internacionales; en estos momentos me encuentro en Washington atento a este fallo para tomar todas las decisiones que se tengan que dar al respecto. La Procuraduría quiere sacar a uno de los candidatos a la Presidencia por un video, por haber votado y pedir justicia en un proceso electoral que ya había concluido”, empezó advirtiendo el exalcalde de Medellín.