Day Vásquez pone a temblar a Nicolás Petro con contundente advertencia: “Hay muchas cosas que no han salido a la luz”

Day Vásquez, expareja de Nicolás Petro, reaccionó a la decisión de la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, de ordenar acabar con el grupo que investigó en su momento al hijo del presidente Gustavo Petro. La expareja del exdiputado del Atlántico advirtió que todavía hay muchas cosas que no se conocen y que dejarían en evidencia los presuntos delitos cometidos por Petro Burgos.

Posteriormente, un usuario señaló que a Nicolás, quien actualmente mantiene una relación con Laura Ojeda, no le va a pasar nada y el caso no va a avanzar si la mujer no presenta alguna prueba. Ante esto, Day fue clara afirmando que todavía se desconocen muchas cosas, incluso habló de supuestos videos.