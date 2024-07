Day Vásquez ha cumplido con sus compromisos. Procuraduría pide levantar medidas de aseguramiento contra “testigo clave” del caso Nicolás Petro

En la audiencia celebrada el pasado 9 de julio, el fiscal Mario Burgos manifestó que no se oponía a que se levantaran las medidas restrictivas que existen contra Day Vásquez, entre las que se encuentran no asistir a reuniones de tipo político, no salir del país sin permiso de un juez, mostrar buena conducta y no incurrir en actividades contrarias a la ley.