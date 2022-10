“Deben ser judicializados y sancionados”: minDefensa arremete contra los indígenas que atacaron a la Policía

El ministro Iván Velásquez, quien ha sido el que le restringió herramientas a la Policía para controlar y enfrentar las protestas, aseguró que los hechos que se presentaron esta tarde en el centro de Bogotá no tienen ningún tipo de justificación.

En medio de la batalla campal que se presentó en la tarde de este miércoles en las inmediaciones del edificio de Avianca, en pleno centro de Bogotá, dos policías fueron atacados por sevicia por parte de un grupo de indígenas. Los videos grabados por ciudadanos revelaron cómo un agente fue golpeado cuando se encontraba en el piso.

Una patrullera que se encontraba totalmente indefensa dentro de la estación de Museo del Oro, fue golpeada y arrastrada. De nada valieron los gritos y el llamado a la cordura que le hicieron a los atacantes.

Frente a esta situación, el ministro de Defensa, Iván Velásquez envió un mensaje en su cuenta de Twitter en la que pide que los agresores sean identificados, judicializados y sancionados.

Para Velásquez, quien salió del Palacio de Nariño para sostener una relación urgente con el fin de conocer los pormenores de estos hechos, aseguró que nada justifica este tipo de agresiones.

“Nada justifica la agresión que sufrieron esta tarde 14 miembros de la Policía Nacional a manos de indígenas en Bogotá. Los agresores deben ser judicializados y sancionados”, trinó el ministro.

Este mensaje de rechazo se suma al que envió el presidente Gustavo Petro. “Todo miembro de la Policía, todo funcionario público, igual que toda persona, es sujeto de derechos humanos. Es también violador de derechos humanos el que agrede en estado de indefensión a un policía”.

Así mismo, el mandatario colombiano visitará a los integrantes de la Policía que resultaron heridos en medio de las manifestaciones de los indígenas.

¿Cómo fue el ataque?

En una verdadera batalla campal se convirtió el centro de Bogotá en la tarde de este miércoles 19 de octubre, cuando centenares de indígenas que se habían tomado de manera irregular el antiguo edificio Avianca, ubicado en el Parque Santander, se empezaron a enfrentar con uniformados del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).

Según conoció SEMANA, hacia las 11:30 de la mañana, decenas de indígenas de la comunidad embera katío que estaban asentados en el Parque Nacional y posteriormente fueron reubicados en La Rioja, se tomaron las entradas y salidas de esta edificación.

Al interior del edificio, hacia el mediodía, había más de 200 personas retenidas en contra de su voluntad. De acuerdo con información entregada por la Policía Metropolitana de Bogotá, los indígenas empezaron a realizar actos violentos en contra de los gestores de convivencia de la Alcaldía y a ocasionar daños a la infraestructura, por lo cual el grupo de la fuerza disponible de la Policía realizó intervención en compañía del Esmad.

Precisamente, en la carrera séptima, en un video divulgado por la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, se ve el momento exacto en el que un policía, que al parecer habría sido derribado hacia el piso, empezó a ser atacado a punta de palos por parte de los indígenas.

En otro material que registró los hechos ocurridos en el Centro de Bogotá, se ve el momento en que indígenas ingresan a la estación de TransMilenio Museo del Oro y atacan, al parecer, a una mujer auxiliar de la Policía.

.@Bogota es la única ciudad y entidad que ha dado refugio y ayuda humanitaria a los emberas por +de 2 años!

Es inadmisible que nuestros servidores sean agredidos!

El gobierno nacional ni evita que los desplacen ni les garantiza retorno seguro. Bogotá no puede seguir sola en esto! https://t.co/a1Qp12dTeB — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) October 19, 2022

De igual modo, imágenes compartidas por la concejal de la Alianza Verde, Lucía Bastidas, dan muestra de cómo los indígenas empezaron a atacar con palos a varias de las personas que transitaban por la carrera Séptima.

A renglón seguido, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se pronunció en su cuenta oficial de Twitter rechazando lo sucedido.

“Esto no es protesta social. Es violencia inaceptable, que no debe quedar impune. La impunidad al abuso y violencia solo incentiva su reproducción. Así como he denunciado y hecho judicializar abusos de miembros de la Fuerza Pública, haré lo propio con esto”, indicó la mandataria haciendo referencia al video en el que se ve al policía tirado en el piso siendo golpeado por indígenas.

“Bogotá es la única ciudad y entidad que ha dado refugio y ayuda humanitaria a los emberas por más de 2 años. Es inadmisible que nuestros servidores sean agredidos”, dijo la alcaldesa López. Y a renglón seguido puntualizó: “El Gobierno nacional ni evita que los desplacen ni les garantiza retorno seguro. Bogotá no puede seguir sola en esto”.

La alcaldesa señaló que “no es la primera vez que los emberas violentan a gestores y servidores que no han hecho más que trabajar por ellos”.