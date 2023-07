Defensoría solicitó activar equipos de acción inmediata para prevenir el reclutamiento de niños y adolescentes en el Meta por cuenta de grupos armados

La Defensoría ha emitido dos Alertas Tempranas (AT) en lo que va de este año para el departamento del Meta (AT 04 de 2023 y AT 019 de 2023), a través de las que ha advertido la presencia de estructuras disidentes de las Farc y de grupos posdesmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). También ha evidenciado acciones que han generado terror en la población civil, especialmente, en zonas rurales y rurales dispersas.