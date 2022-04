Denuncian caso de discriminación contra joven gay en estación de TransMilenio

Mediante redes sociales se conoció el caso de un joven gay que fue discriminado en una estación de TransMilenio por llevar las uñas pintadas y una bandera de la comunidad LGBTIQ+.

El hecho fue denunciado por la estudiante de Filosofía y Periodismo & Opinión Pública @MaleGonzalesS, quien señaló en su cuenta en Twitter que el joven, que escuchaba música, fue atacado verbalmente por un hombre que cuestionó su presencia en la estación del sistema troncal de TransMilenio.

“Seis de la mañana y ya acabo de presenciar un acto de discriminación. Me encuentro en una estación de TM para dirigirme a la universidad y un chico se encuentra esperando mi mismo bus en la puerta de al lado. Todo parecía normal; él estaba escuchando música, tranquilo. De repente llega un señor y tras un tiempo parece hablarle”, señaló.

Agregó que “todo parecía normal, parecían solo intercambiando un par de palabras. Sin embargo, no era así. De la nada este señor, del cual no pudimos conocer su nombre, le empieza a gritar ‘MARIC*N, MARIC*N, USTED ES UNA ABERRACIÓN”.

En un hilo de 19 trinos, relató paso a paso lo que sucedió en la estación de TransMilenio, aunque no precisó de cual se trataba.

Según dijo, el agresor en cuestión de minutos “le dijo mil y unas cosas horrorosas -las cuales prefiero evitar en pro de no vulnerar a nadie más. El chico desprotegido, porque aunque la estación estaba bastante vacía quienes estaban no hacían nada, estaba prácticamente petrificado. No se movía, no nada”.

Señaló que ante la indiferencia de las demás personas que se encontraban en la estación, ella intervino para tratar de frenar el ataque, pese a que el autor de este hecho de intolerancia “estaba muy agresivo y violento”.

“Yo no sabía qué hacer. Todo pasaba muy rápido y tenía pánico de que el señor le pudiera o me pudiera hacer algo si reaccionaba; estaba muy agresivo y violento. En un impulso desesperado me acerqué prácticamente corriendo, me pare frenre al muchacho y le empecé a echar la madre”, narró.

Añadió que también fue víctima de insultos de parte del agresor: “El señor me empezó a decir que era una sapa y mil cosas más. Por más que trataba ser sensata y explicarle su error, yo solo le respondía con miedo y agresividad. Todo se escalaba. Nadie hacía nada. En un momento el señor se acercó hacia mí, parecía que me iba a golpear”.

Aseguró que en ese momento el joven víctima de la agresión intervino, pero el hombre arreció en su ataque, luego de que se dio cuenta que ella no solo lo defendió, sino que portaba un pañuelo de apoyo a la causa gay.

“El muchacho, en medio de su pánico, se asustó, se metió. Éramos los dos contra el señor. Cuando el señor se acercó me vio mi pañuelo ‘pro-decisión’ y exclamó algo como “con razón”. Empezó a decirme cosas como “maldita put*” y “ojalá la violen, perr* desgraciada”, dijo.

Añadió que “cada vez todo era más violento y yo misma también estaba más alebrestada. Parecía que todo iba hacerse peor cuando llegó una señora corriendo y gritando llamó a unos funcionarios del servicio que se encontraban ahí. Estos se dirigieron a nosotros junto a un policía”.

Indicó que el atacante al darse cuenta de que requirieron la presencia de la policía y de funcionarios de Transmilenio, “decidió saltar de la estación. Saltó y salió corriendo, lo más rápido que pudo, hacia la calle. Para cuando llegó el policía y la funcionaria, el señor ya se había perdido entre el tráfico”

“Entre todo esto, yo solo pude mirar al muchacho y preguntarle si estaba bien. Él solo me miro y empezó a llorar desconsolado; yo también empecé hacerlo. Ahí el policía y el funcionario nos empezaron hacer preguntas y nos demoramos aprox 20 minutos en todo esto”, aseguró.

Señaló que aunque “realmente el procedimiento no fue malo y el policía le dio un buen manejo al ataque de pánico del chico. Sin embargo, este tampoco fue efectivo y, debido a que el señor había huido, no solucionó mayor cosa”.

“El muchacho casi no podía hablar. Solo decidió tomarme de la mano y, mientras lloraba, me reiteraba una y otra vez ‘gracias’, ‘gracias’”, dijo.

A manera de conclusión, la estudiante aseguró que “todo esto se detonó porque el muchacho tenía las uñas pintadas y una manilla de bandera LGBTQ+ en la mano. SOLO POR ESO, POR NADA MÁS. Ser de la comunidad en una sociedad como está lastimosamente implica ser violentado, y ser abiertamente aún más”.

Primeros capturados por crímenes de miembros de la comunidad LGTBI en Medellín

Este hecho se conoce días después de que las autoridades de Medellín informaron sobre la captura de dos personas por el asesinato de miembros de la comunidad LGTBI, en esa ciudad.

Así se conoció durante una reunción de la Mesa de Casos Urgentes LGBTI en la que se hizo un análisis de los hechos de violencia que han afectado a personas de esta comunidad en el primer trimestre del año.

De acuerdo con ese equipo de trabajo, entre enero y marzo de 2022 han sido asesinadas seis personas en hechos que son materia de investigación: Juan Danilo Bedoya Román, Juan Danilo Bedoya Román, Sahmir Javier González Sarmiento, Juan David López Álzate, Osvaldo Adolfo Botero Giraldo, Hernán Macías López y Gustavo Alberto Arango Jaramillo.

“Extendemos a sus familiares, amigues y a la población LGBTI de la ciudad nuestras más sinceras condolencias. Sus asesinatos representan una gran pérdida para nuestra ciudad”, señaló la Mesa de Casos Urgentes LGBTI en un comunicado.

Agregó que “desde el primer momento, las autoridades de investigación judicial han llevado a cabo las acciones pertinentes para resolver los casos e identificar a los responsables”.

En ese sentido, indicó que en el marco de esas indagaciones, “desde la Fiscalía General de la Nación se confirma la captura y detención intramural de dos personas relacionadas con dos de los homicidios”.

El secretario de seguridad de Medellín, José Gerardo Acevedo, aseguró que los casos podrían estar relacionados con contactos que han hecho las víctimas mediante las aplicaciones de citas.

El caso más reciente se reportó días atrás en un hotel del centro de la ciudad, donde fue hallado sin vida un integrante de la comunidad. El cuerpo de la víctima se encontraba atado de pies y manos, y sin signos de haber sido atacado con algún tipo de arma; similar a la modalidad usada en otros casos que ya se han presentado en la ciudad.