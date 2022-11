Denuncian que hay muchos contratistas ‘de corbata’ y pocos veterinarios en el Instituto de Protección Animal en Bogotá

Desde el Senado de la República prendieron las alarmas por la poca mano de obra para atender tareas misionales del Instituto Distrital de Protección Animal de Bogotá (Idpyba), como urgencias veterinarias, reportes de maltrato animal, etc., en contraste con la excesiva contratación para tareas administrativas.

De acuerdo con la senadora Andrea Padilla, de la Alianza Verde, el mismo partido de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, en el Idpyba “hay mucha corbata y poca calle”.

La congresista reveló que de los 391 contratos de prestación de servicios que se suscribieron a septiembre de 2022, el 36,5 % fueron para tareas administrativas, jurídicas, contractuales, financieras, comunicativas, de atención ciudadana y gestión tecnológica. Estos procesos contractuales están a cargo de la Subdirección de Gestión Corporativa que, a la fecha, tiene 143 contratos.

Además, de los contratos adicionales proyectados en el plan de adquisiciones, el 64 % corresponde a esta área. Allí están, también, los honorarios más altos de la entidad y los grupos de trabajo más numerosos. Por ejemplo, el grupo de talento humano es de 8 personas para 37 funcionarios. El contrato de un asesor de la subdirección corporativa puede ser tres veces mayor que el de un veterinario de la subdirección de fauna, que es quien recorre las calles atendiendo a los animales.

Con este esquema, Padilla precisó que el valor del recurso humano de esta área (Subdirección de Gestión Corporativa) cuesta $6.695 millones, que es el 43 % del total de los contratos de prestación de servicios del Instituto: un monto cercano al de la subdirección de fauna ($7.089 millones), que es la subdirección misional de la entidad, y que tiene igual o menos personal. Por ejemplo, el grupo de gestión documental tiene 10 personas, igual que el que atiende casos de animales sin hogar por toda la ciudad, y es superior al de Urgencias Veterinarias, que solo cuenta con 7 personas.

La congresista denunció además que los valores de los contratos de la subdirección de fauna son considerablemente menores que los de la Corporativa, y las adiciones presupuestadas son insuficientes. De hecho, quedándole a la subdirección de fauna por ejecutar tan solo $1.586 millones, en contraste con los $1.729 millones de bienes y servicios, la subdirección ya está en déficit.

Por su parte, la Subdirección de Cultura tiene 43 contratistas: 35 para educación y 8 para investigación. Sin embargo, según la senadora, “su trabajo no se ve. No hay campañas en las calles, no hay impacto en la gente”.

¿Cómo van las metas?

Padilla indicó que mientras la contratación en las áreas de apoyo aumenta, las metas están rezagadas. Desde ya, se puede advertir, por ejemplo, que la meta de esterilizar a 356.000 animales no se cumplirá, pues a junio de este año el cumplimiento era de apenas el 34 % (120.563 esterilizaciones).

En lo que respecta al aumento de la capacidad de respuesta del Escuadrón Anticrueldad, el tiempo actual de atención de denuncias de maltrato es de 14 días. Según la senadora, “es un tiempo excesivamente largo; no se está garantizando la vida y el bienestar de los animales”. Además, en el informe de rendición de cuentas del Instituto para agosto de este año, se reportó un cumplimiento acumulado de la meta de apenas el 43 %.

Finalmente, si bien el agregado de atención de animales en todos los programas de fauna es del 63 % de cumplimiento, Padilla advirtió que urge mejorar la capacidad de respuesta de la entidad en general. Hoy el tiempo promedio de respuesta a solicitudes de intervención de animales sin hogar es de 11 días, el de brigadas médicas es de 14 días, y el de urgencias veterinarias es de 9 días.