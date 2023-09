Desgarrador testimonio de la mamá de Ana María Serrano, la joven asesinada en México: “Ella envió un mensaje extraño, llamé al vecino, él fue a la casa y la encontró sin vida”

“Ella estaba estudiando normalmente, nosotros le hablamos, no estábamos en casa con ella, siempre hablamos alrededor de las 6:00 de la tarde, le escribimos y no nos contestó y después mandó un mensaje como extraño”, dijo.

El exnovio es el principal sospechoso

La mujer asegura que su hija no tenía enemigos y que no sospechan que alguien, aparte de su exnovio, tuviera algún problema o desencuentro con ella.

Clamor por justicia

“En todo este tema de duelo, que ha sido muy difícil, una persona se acercó y me dijo que lo importante no era buscar el por qué, sino el para qué, y creo que este es el para qué, o sea, el caso de Ana María no es un caso aislado, pasa en nuestros países, en México pasa muchísimo, en Colombia pasa muchísimo, entonces lo que queremos es, por un lado, que se haga justicia, pero también que podamos generar políticas públicas en nuestros países que nos permitan que estos casos no sean comunes, y adicionalmente poder enseñarle, tal vez, a nuestros jóvenes y a nuestra gente, que cuando haya señales, realmente levantemos esa voz y podamos hablar para que nunca más vuelva a pasar esto”, dijo.