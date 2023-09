Joven que mató a golpes a su novia en Bolivia fue condenado a 30 años de cárcel

¿Cómo se produjo el crimen?

Horas después, el padre del joven ingresó a la vivienda de su hijo y allí vio a la mujer inconsciente y tendida en la cama, pero el hombre no tomo acciones para auxiliar a la muchacha y tampoco reportó la situación ante las autoridades.

Mientras tanto, Iver M. C. se encontraba en un centro de salud cercano pidiendo ayuda, los médicos que atendieron a la mujer encontraron a la víctima sin signos vitales y de inmediato reportaron a la Policía .