Día Mundial de los Cuidados Paliativos: así se puede participar en las capacitaciones del Ministerio de Salud

Bajo el nombre de ‘Sanando corazones y comunidades’, varios actores del sistema de salud se unirán para comunicar enseñanzas y retos de los cuidados paliativos. Todo, en el marco conmemorativo del día mundial.

La subdirectora de Enfermedades No Transmisibles de la Dirección de Promoción y Prevención, Nubia Bautista, expresó cuál es el objetivo central de la jornada. “Celebraremos el día del cuidado paliativo en un encuentro interdisciplinario, que se llevará a cabo el 26 de octubre, con el que buscamos promover los cuidados paliativos, hablar y compartir historias centradas en la comunidad y el apoyo al duelo”.

Asimismo, indicó que hay desafíos en torno al acceso a este servicio. “La carga de la enfermedad grave, el sufrimiento relacionado con la salud y la correspondiente necesidad de cuidados paliativos son inmensas. Sin embargo, los cuidados paliativos aún no son asequibles para la mayoría de las personas que los necesitan, especialmente en países de ingresos bajos y medianos”.

El evento se transmitirá a partir de las 8:00 a. m. por la plataforma Teams. Los siguientes son los datos para conectarse:

Únase a través de su PC o aplicación móvil

Haga clic aquí para unirse a la reunión

ID de la reunión: 253 521 063 184 Código de acceso: Y3AV5d

Qué son los cuidados paliativos

El doctor Mark Stoltenberg explica para la Organización Panamericana de la Salud (OPS) que los cuidados paliativos “consisten en el manejo del dolor y otros síntomas físicos, junto con el apoyo psicosocial y espiritual al paciente y su familia. Los cuidados paliativos intervienen para recordarnos que, incluso si no podemos curar, todavía podemos preocuparnos; si no podemos arreglar, hay cosas increíblemente importantes que podemos hacer para apoyar a los pacientes y sus familias, minimizar el sufrimiento, apoyar las dudas espirituales sobre por qué me está pasando esto, para traer significado y valor incluso si no podemos curar”.

Igualmente, para la OPS, la doctora Patricia Bonilla indica: “Menos de un 10 % de las personas que los necesitan en el mundo y apenas el 7 % lo recibe en Latinoamérica, según el Atlas de Cuidados Paliativos en Latinoamérica. En la actualidad, es más frecuente que lo reciban aquellas personas con cáncer y está concentrado, sobre todo, en las ciudades más pobladas. En las ciudades más distantes y en las regiones rurales, es insuficiente. En los pacientes con enfermedades no oncológicas, existe una apertura para adultos mayores frágiles o con enfermedades del sistema nervioso central como Alzheimer, pacientes con insuficiencia renal”.

Además, como indicó SEMANA, a pesar de que se han hecho avances en los últimos cinco años, según el Observatorio Colombiano de Cuidados Paliativos se ha mejorado, según comentó el médico especialista: solo el “15 % o 16 % de esta población logra acceder a unos cuidados paliativos adecuados”.

Agenda de la capacitación de este 26 de octubre

Durante cerca de cuatro horas, expertos nacionales e internacionales abordarán los diferentes implicaciones del cuidado paliativo. En detalle, así está organizada la jornada.