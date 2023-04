Domiciliario fue asesinado por hombres que realizaron el pedido; querían quedarse con la encomienda y robarle sus pertenencias

Un domiciliario, que acudió a la entrega de un pedido contratado por una aplicación en la localidad de Rafael Uribe Uribe, fue asesinado por uno de los hombres que hizo el requerimiento.

Según se conoció, en el momento de la entrega, dos hombres increparon al trabajador, a quien le exigieron que entregará la encomienda y sus elementos personales, petición a la que se negó y la que desencadenó una persecución.

Los presuntos delincuentes, que esperaron al domiciliario en el barrio el Pesebre, ingresaron a la vivienda, de donde sacaron armas blancas y comenzaron a perseguir al sujeto, a quien finalmente alcanzaron a la altura de la avenida Caracas.

Cámaras de seguridad habrían registrado el rostro de los delincuentes que atacaron al repartidor. - Foto: Getty Images

Allí se desencadenó un enfrentamiento en el que uno de los hombres le habría propinado varias heridas mortales al repartidor, quien finalmente perdió la vida frente a una estación de TransMilenio a la altura de la calle 40 sur.

La víctima es un joven venezolano de 30 años y las autoridades analizan los videos logrados por diferentes cámaras de seguridad del sector en el que sucedieron los hechos y en los cuales habría quedado registrado el rostro de uno de los atacantes.

Menor de edad fue asesinado por tres hombres que lo querían robar

En otros hechos, un menor de edad fue rodeado por tres sujetos, cuyo objetivo era robarle su celular, y las imágenes fueron captadas por una cámara de seguridad.

Posteriormente, los delincuentes salieron corriendo, dejando al joven en el suelo, al tiempo que los transeúntes parecían no poder reaccionar al hecho.

Uno de los testigos dijo a CityTv que: “Uno de los ladrones lo empujó, lo botaron al piso y le enterraba el cuchillo y le daban pata”.

El menor de edad, según el medio, fue apuñalado y golpeado, lo que llevó a que finalmente falleciera.

Otros hechos de inseguridad en Bogotá

A pesar de las estrategias que ha implementado el Distrito para reducir los indicadores de alto impacto, la inseguridad en la capital del país sigue siendo el pan de cada día. Así quedó en evidencia en las últimas horas, cuando cuatro hombres armados ingresaron a un bar de Chapinero y robaron a 15 personas.

El hurto masivo ocurrió en la calle 49 con carrera octava, muy cerca de la estación de TransMilenio de Marly. Los delincuentes ingresaron al lugar, encañonaron a los empleados del bar y posteriormente despojaron de sus pertenencias a todas las personas que se encontraban disfrutando de la música y unas cervezas.

Los ladrones ingresaron al bar y encañonaron a los empleados del local. - Foto: Capture de video @Danielbricen

Fue así como los ladrones se robaron celulares, plata en efectivo de los clientes, el producido del bar y hasta tuvieron tiempo de ingresar a la bodega y llevarse varias botellas de licor. Según la información preliminar, el monto del robo podría ser de unos 30 millones de pesos.

“Eran más o menos las 10:30 p. m. cuando llegan cuatro sujetos armados con armas de fuego. Yo estaba en la parte de atrás, en las neveras, cuando volteé a mirar un tipo me estaba apuntando con un arma y me dice: ‘Quédese quieto o si no lo mato’”, aseguró el propietario del local, Edwin Orjuela, a CityTV.

Pese a las estrategias de la Alcaldía de Bogotá, se siguen presentando hechos de inseguridad en la capital. - Foto: Getty Images

Según se observa en las imágenes que quedaron captadas en las cámaras de seguridad, el robo duró aproximadamente diez minutos, tiempo en el cual los clientes vivieron verdaderos momentos de zozobra a merced de estos delincuentes. Los ladrones tuvieron tiempo de revisar bolsos, chaquetas y demás.

Más de 15 personas atracadas en el sector de Marly en la localidad de Chapinero en Bogotá. La delincuencia se sigue tomando la ciudad mientras la Alcaldesa se dedica al marketing. pic.twitter.com/zqXFKBVrDv — Daniel F. Briceño (@Danielbricen) April 5, 2023

La mayoría de los clientes se encontraba en el lugar disfrutando del partido entre Millonarios y Defensa y Justicia por la Copa Sudamericana, por lo que el triunfo del albiazul, tres goles por cero, quedó empañado por este hecho delictivo.