Policía revisa cámaras para dar con los responsables de golpear fuertemente a joven en Bogotá, esta es la historia

El hecho que ha causado conmoción en el norte de Bogotá es motivo de investigación por parte de las autoridades. Un joven que hizo la denuncia pública a través de las redes sociales, y que se presenta como Nicolás Alfonso, habló desde la sala de urgencias de una clínica de la capital del país desde donde le brindaron atención médica luego de ser agredido por varios hombres que no logró identificar y a los que él inicialmente consideró lo querían robar, pero, no fue así.

El denunciante señala que este tipo de ataques pareciera una nueva forma de intimidación y agresividad que están adoptando grupos de jóvenes que delinquen en las calles, atacar sin motivo aparente y simplemente por diversión.

El joven fue golpeado en la localidad de Usaquen - Foto: El joven fue golpeado en la localidad de Usaquen

En la narración que hace el joven describe que la noche del Sábado Santo, aproximadamente a las 8:30 p.m. mientras él se encontraba en un parque que está ubicado sobre la calle 149 con carrera 12, un grupo de personas lo abordaron sin ánimo de robarlo y empezaron a golpearlo sin piedad en la cabeza, luego de insultarlo y con el rostro cubierto.

“Hago un llamado a las autoridades competentes con el fin de que den con los resultados de esto porque hoy fui yo y mañana puede ser cualquiera de los jóvenes que habitan en Bogotá”, manifestó.

Otro de los putos que le preocupa es que ya no existe ni siquiera una motivación para hacer daño, “hacer una llamado para que las personas y las autoridades sepan que ya la violencia y la delincuencia no simplemente está para robarnos o hurtarnos, sino simplemente con el fin de golpearnos por cualquier motivo. Yo no estaba haciendo absolutamente nada, no puse resistencia”, dice el hombre mientras mostraba fotos de las heridas que requirieron la intervención médica.

El joven fue atacado en la localdiad de Usaquen - Foto: Tomada de TikTok

En el relato manifiesta que cuando fue abordado les manifestó que podían llevarse sus pertenencias con tal de que no le hicieran daño y lo único que él escucha mientras lo golpeaban era que cuando se retiraran no los podía seguir, el obedeció y cuando sintió que se habían retirado, miró con sorpresa que el celular y su billetera habían quedado en el punto, fue en ese momento en el que entendió que no lo había atracado.

Él quedó malherido y fue por la ayuda de la comunidad que lo auxilió que puedo acercarse a un cetro de salud donde le realizaron dos suturas en la cabeza, y requirió la intervención de un cirujano para que le atendiera una herida en la frente.

SEMANA consultó a la Policía Metropolitana de Bogotá sobre la denuncia que se dio a conocer en TikTok y desde la entidad manifestaron estar comprometidos con esclarecer el caso para determinar si se trata de un caso de delincuencia común y una nueva modalidad de agresiones entre las pandillas o si se trataba de un ataque dirigido al joven específicamente, el caso es que hasta el momento los uniformados asignados al caso se encuentra en labores investigativas y verificando cámaras de seguridad de la zona para dar con el paradero de los responsables.

El joven golpeado asegura no ser víctima de robo - Foto: Tomada de TikTok

Es de recordar que hace menos de una semana el congresista Miguel Polo Polo, arremetió contra la alcaldesa de Bogotá Claudia López al afirmar que la seguridad de la ciudad se está saliendo de control. “La inseguridad en Bogotá es impresionante, en cualquier lugar menos pensado están robando. Esto se le salió de control a la Alcaldía Mayor, pero prefieren perseguir rappitenderos que a ladrones. Por favor, Policía de Bogotá, dar pronta respuesta a esta denuncia”, dijo el representante a la Cámara.

Y es que la crítica de Polo Polo se debe a una denuncia que hizo un usuario de Twitter, quien contó que: “Fui víctima de un cambiazo de mi morral Totto en FoodPark, arriba de la U. Libre sede Candelaria. En mi morral estaba un PC y un iPad y me lo cambiaron por una maleta con un cuaderno viejo, una sombrilla y una caja de betún”.

“Tengo la ubicación de dónde está mi iPad, pero las autoridades no van y me piden tiempo para actuar. La ubicación me arroja que está en una dirección cercana a FoodPark: entre Multifam. del Rincón y la empresa de Vigilancia Vise Ltda. en Candelaria. He pedido las cámaras de seguridad, pero el proceso ha sido muy lento. En mi PC y en el iPad tengo información de mucha importancia para mí. Tengo todo mi trabajo y mi tesis; son mi medio para sobrevivir. Ante la lentitud de las autoridades les pido ayuda para compartir”, agregó.