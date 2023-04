“Esto se le salió de control”: Miguel Polo Polo arremete contra Claudia López por la seguridad en Bogotá

(2/n)las autoridades no van y me piden tiempo para actuar. La ubicación me arroja que está en una dirección cercana a FoodPark: entre Multifam. del Rincón y la empresa de Vigilancia Vise LTDA en Candelaria. He pedido las cámaras de seguridad pero el proceso ha sido muy lento(...) pic.twitter.com/jX2N24vljE