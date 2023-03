Video | América de Cali sufrió millonario robo: ladrón se llevó sus equipos de comunicación

Ni siquiera los equipos de fútbol se salvan de la inseguridad en Cali, la capital del Valle del Cauca. En las últimas horas, América fue víctima de un millonario robo que quedó registrado en un video.

El propio conjunto escarlata, 15 veces campeón del fútbol colombiano, confirmó el robo en sus canales oficiales.

En una breve comunicación aseguró que los equipos fueron hurtados en las inmediaciones del Pascual Guerrero, recinto en el que el equipo juega de local.

Según el América, le arrebataron dos computadores Apple, una cámara Canon y un dron Dji Mavic Mini 2, los cuales tienen un alto costo en el mercado.

El robo ocurrió, al parecer, en la vivienda del community manager (persona encargada de gestionar las redes sociales) del equipo.

Un video difundido en redes sociales muestra el momento exacto del hurto. Hacia las 2:20 de la madrugada de este martes, se ve salir a un hombre -por un balcón- del segundo piso de la vivienda del colaborador. Encima llevaba varios maletines que contendrían los elementos robados.

Anoche el sujeto que se ve en el video entró y robó en la casa del CM de @AmericadeCali . Robó objetos del club del área de comunicaciones y producción audiovisual, así como elementos de la vivienda de él. pic.twitter.com/1SxuO79K8R — JORGE PUERTO LADINO™ (@jorgepubliradio) March 28, 2023

El sujeto baja al primer piso sin ningún problema y se marcha con rumbo desconocido, por lo cual el América pidió ayuda para recuperar los equipos.

El ladrón se llevó los equipos en la madrugada de este martes. - Foto: Fragmento de video

“Si tienes alguna información sobre este hecho, no dudes en contactarnos al DM”, solicitó la institución.

⚠️ Anoche, en las inmediaciones del Pascual Guerrero fueron hurtados dos computadores Apple, una cámara Canon y un Drone Dji Mavic Mini 2 pertenecientes al América de Cali. Si tienes alguna información sobre este hecho, no dudes en contactarnos al DM. — América de Cali (@AmericadeCali) March 28, 2023

Y si por el lado del conjunto escarlata llueve, por el del Deportivo Cali, su clásico rival, tampoco escampa.

Este domingo, 26 de marzo, en el estadio del cuadro verde, mientras se jugaba el clásico vallecaucano, los delincuentes hicieron de las suyas: se llevaron el carro de la periodista Érika Rebolledo.

La comunicadora aseguró que estacionó el carro en el parqueadero del recinto deportivo, se aseguró de cerrar bien las puertas y entró a ver el partido del conjunto azucarero contra América. Tras el compromiso, que terminó empatado, se dirigió a buscar su vehículo para salir del lugar y no lo encontró.

En compañía de amigos, revisó todos los alrededores del estadio para intentar encontrarlo y no lo consiguió. De inmediato, sus allegados hicieron la denuncia en redes sociales publicando una imagen del vehículo y el número de teléfono personal de la periodista con el objetivo de recibir información del paradero.

El robo ocurrió cuando se disputaba el partido entre Deportivo Cali y América. - Foto: CONMEBOL MEDIA

Sin embargo, ella acabó recibiendo varias llamadas de tono extorsivo en las que le decían que pagara una suma de dinero a cambio de rescate del carro. Afirma que no recibió ninguna prueba de que efectivamente quienes la llamaron tuvieran el automotor y tampoco accedió a entregarles lo que exigían.

Este es el vehículo que le robaron a la periodista en el estadio del Deportivo Cali. - Foto: Tomada de redes sociales

“Me pedían cinco millones de pesos y que les diera mi ubicación, afirmaron que lo habían recuperado, que no eran los responsables del robo, pero que se trataba de una banda que los recuperaba. Me preguntaron que si estaba dispuesta a darles el dinero, pero obviamente me negué”, relató la periodista a los medios de comunicación.

Rebolledo señaló que las autoridades ya tienen conocimiento del hurto de su vehículo y las llamadas que recibió. Sobre las solicitudes de dinero a cambio de su vehículo, le dijeron que podrían provenir de las cárceles.

“Lamentablemente, hasta que no le pasa a alguien que de cierta manera mueve las redes sociales o sus contactos, los casos pasan desapercibidos. El equipo va a tener que tomar medidas”, añadió la comunicadora.

En la noche de este lunes, 27 de marzo, la periodista confirmó que su vehículo, un Kía Picanto 2022, color blanco, de placa KVN 279, apareció en la ciudad de Cali.

“Una persona a través de llamada anónima me dio el aviso de que lo había ubicado, inmediatamente reporté a las autoridades y, tras realizar el seguimiento, lo encontraron”, contó Rebolledo.

Además, agradeció a las autoridades y a todos lo que se solidarizaron con ella luego del robo. “Este tipo de situaciones nos afectan emocionalmente, pero nos enseñan a afrontarlas correctamente”, concluyó.