Este sería el dueño del Ferrari que se está robando todas las miradas en las calles de Cali.

Un lujoso Ferrari color rojo fue grabado movilizándose por la avenida Simón Bolívar de Cali, en el Valle del Cauca; como no es costumbre ver este tipo de vehículos en esta ciudad, en un video que fue captado por un ciudadano que iba en moto, se puede visualizar a quienes iban alrededor del lujoso automóvil, grabar ese momento, incluso, algunos se detuvieron para apreciar de cerca al automotor.

El clip fue compartido en TikTok y ha sido toda una sensación, sin embargo, los comentarios no solo se han dirigido hacia halagos para el vehículo, sino que han reaccionado al mal estado de la vía por la que transitaba, la cual presenta gran cantidad de baches.

El automóvil fue captado en la avenida Simón Bolívar. - Foto: Pantallazo video TikTok @andresrh97

“Qué mal que semejante carro esté en las vías de Cali”; “nada más rústico que un Ferrari por la 70″; “las calles de Cali no sirven para esos carros, y todo es gracias a ese alcalde precario”; “esos huecos dañan hasta un carro de combate”; “media Cali llena de huecos, y ese bien osado se mete por ahí”; “un Ferrari que nunca pensó que le iba a tocar volverse 4x4 en Cali”; “muy lindo y todo, pero las calles de la ciudad dan risa”; “que dolor, si me da flojera meterme en moto por la Simón Bolívar, me dolería más meterme en un carro de esos”. Han sido algunos de los comentarios en el video que compartió en TikTok @andresrh97

El modelo sería un Ferrari 488 Pista con mejoras en la carrocería y 50 caballos más de potencia. Este modelo perfecciona la mecánica, la aerodinámica y la tecnología del 488 GTB. Asimismo, este F8 Tributo proporciona al conductor una experiencia más satisfactoria con el motor Ferrari V8, y a la vez ofrecer mayor comodidad.

El F8 Tributo también entra en la categoría que Ferrari denomina Berlinetta, un auto con carrocería cupé no convertible y luneta trasera inclinada respecto a la horizontal.

Según Ferrari, estos modelos servían de plataforma para las dos siguientes generaciones de modelos de esta reconocida compañía. En el caso del Tributo, el coche culmina la generación iniciada con el F 458 Italia, el F 488 GTB y el F 488 Pista. El F8 es la máxima expresión de lo que puede lograr Ferrari con un motor V8.

Ferrari 488 Pista. - Foto: Ferrari

Es así como la denominación de Tributo del F8 obedece a la lógica de que no se trata de un nuevo de superdeportivo diseñado desde cero, sino que es la evolución del Ferrari GTB 488.

En cuanto a valores, se sabe que este auto de lujo llegó en el año 2019 a Colombia, solo una unidad del Ferrari 488 Pista. Su precio, más de mil seiscientos millones de pesos. Por lo anterior, el F8 Tributo oscilaría en ese valor o un incluso se conseguiría en mil millones de pesos, que serían alrededor de 280 mil dólares.

Dicha cifra no incluye costos de importación ni aranceles y tampoco el equipamiento opcional, que podría elevar el precio de un F8 hasta casi los 400.000 dólares. Así, el costo seguramente estará en los mil quinientos o mil seiscientos millones de pesos.

Al parecer, esta situación fue captada el pasado domingo 26 de marzo, pero sigue siendo tendencia en las redes. Incluso, en TikTok ya completa más de 100 mil reproducciones, 8.366 ‘me gusta’ y 262 comentarios.

Cirujano de plástico Leonardo Buriticá. - Foto: Foto: Más que médicos

Justamente, los mismos internautas aseguran que el dueño del Ferrari es el cirujano plástico Leonardo R. Buriticá, más conocido en redes como el ‘Fabricante de princesas’. También se conoce que es egresado de la Universidad Libre de Cali y cuenta con dos especializaciones, las cuales realizó en Brasil (cirugía general y cirugía plástica estética y reconstructiva en la Pontificia Universidad Católica de Río Grande del Sur).