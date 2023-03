La millonaria multa que tendrá que pagar dueño de casa en Cali con la que casi se estrella cabina del MIO Cable

Hace unos días, una cabina del MIO Cable, el sistema que conecta a los habitantes de Cali con la zona de ladera de la comuna 20, donde está Siloé, estuvo a punto de chocar con el techo de una casa.

En un video que circula en redes sociales se ve cómo la cabina pasa muy cerca -casi rozándola- de la estructura metálica, la cual fue instalada recientemente en una terraza.

Inicialmente, las autoridades visitaron la vivienda donde se instaló esta estructura que eleva la altura del predio varios metros y pone en riesgo a los usuarios del MIO Cable, pero no anunciaron ninguna medida al respecto.

En su momento, César Augusto Lemos, subsecretario de Acceso a Servicios de Justicia de Cali, aseguró que “mientras se hacía mantenimiento al MIO Cable, personas indolentes de manera irresponsable construyeron una cubierta metálica sin ningún tipo de permiso, obstaculizando el paso de este importante servicio de transporte, afectando a quiénes habitan la parte alta de la comuna 20″.

El funcionario también señaló que, tanto su dependencia como Metrocali, la entidad que regula el funcionamiento del MIO, “están agotando la instancia de diálogo mientras se surte el debido proceso”.

Bendita!! #DenunciaCiudadana ¡Que belleza de hermosura!..un vecino de la comuna 20 de #Cali construyó un techo en una terraza, ocasionando un riesgo para el paso del MIO cable . ⁦@METROCALI⁩ #LaMonjaCali pic.twitter.com/q5Lu2xgxre — La Monja Pictures (@LAMONJACALI) March 23, 2023

La instancia de diálogo habría terminado, pues en las últimas horas el propio Lemos dio a conocer lo que viene para el responsable de la instalación del techo metálico en la terraza de la vivienda. Según dijo, además de retirar la estructura, tendrá que pagar una millonaria multa.

“La inspectora de Policía 20 impuso la medida correctiva de demolición inmediata y multa especial hasta por $28 millones al responsable de la construcción que ha impedido la puesta en servicio del MIO Cable. El desmonte está previsto para el día de mañana”, afirmó. Así las cosas, el techo será desinstalado este martes 28 de marzo.

Esta es la estructura que puso en riesgo al MIO Cable y a los habitantes del sector. - Foto: Twitter @Cesarlemosposso

Los habitantes de la vivienda aprovecharon la suspensión del servicio del MIO Cable, que ya lleva más de dos meses por adecuaciones, para levantar la estructura.

Oscar Ortiz, el presidente de Metro Cali, la entidad que regula el funcionamiento del MIO y el MIO Cable, dijo que la instalación de ese techo ha afectado las labores de mantenimiento, pues ha retrasado una semana las actividades. “Los técnicos expertos no han podido realizar las labores de prueba en el cable. Se debe proceder al desmonte de la cubierta”, dijo.

El MIO Cable tiene aproximadamente 2.080 metros de recorrido - Foto: Cortesía Alcaldía de Cali

El alcalde Jorge Iván Ospina se había mostrado de acuerdo con la petición de Ortiz bajo la premisa de que el beneficio particular no puede lacerar el bienestar de la mayoría. “Agotado el diálogo, proceder. No se puede afectar el interés y servicio a toda una comunidad por la insensatez de un particular”, señaló.

Cabe recordar que la prestación del servicio del MIO Cable aún no ha sido abierta al público, pues los trabajos de mantenimiento no han culminado. Esto ha afectado a los usuarios del sistema, quienes han tenido que recurrir a otros medios de transporte, como los vehículos camperos, y al creciente turismo en la zona de ladera.

El MIO Cable conecta a la comuna 20 de Cali con el resto de la ciudad. - Foto: Alcaldía de Cali

El MIO Cable está compuesto por cuatro estaciones: la terminal Cañaveralejo, donde inicia el recorrido, y Tierra Blanca, Lleras Camargo y Brisas de Mayo, ubicadas en la parte alta de la comuna 20.