¿Dónde está Sofía Delgado?, se cumple una semana de la desaparición de la niña de 12 años, en Candelaria, Valle del Cauca

Desde el pasado 29 de septiembre, los familiares de Sofía Delgado, de 12 años, le perdieron el rastro luego de que saliera de la casa de su abuela en busca de un shampoo para su perrita y no volviera. Las autoridades han intensificado la búsqueda tras cumplirse una semana de incertidumbre.

“Estábamos donde mi suegra y ella salió para la casa a traer un shampoo. Tenía que pasar dos cuadritas y en ese trayecto se desapareció. Desde allí no tenemos rastro de ella”, relató Lady Zúñiga, la madre de esta niña.

De acuerdo con Lady, su hija salió sobre las 2:25 p. m. y pasados 15 minutos se percataron de que estaba demorada más de lo inusual: “Mi cuñada me llamó a preguntar si la niña ya había llegado, pero resulta que no, y desde allí se desapareció totalmente”, detalló.

“Nadie me ha llamado a pedir plata o a decir que está secuestrada”, agregó Lady, quien pidió a sus vecinos la colaboración por si notaron algo extraño ese día. “Estoy muy angustiada, me duele mucho la desaparición de mi niña. Le pedimos a la comunidad que si vieron algo nos digan o si tienen cámaras que nos hagan llegar los videos. Y a los que la tienen les suplico que me regresen a mi niña”, añadió.