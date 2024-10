Preocupación por la salud y estado emocional de bailarina de Andrés Carne de Res: “Tiene un hongo en la sangre, se siente culpable”

Desde la noche del 17 de agosto, la vida no volvió a ser la misma para la familia Villamil Leguizamón. Durante más de un mes tuvieron que soportar ver a Laura Daniela totalmente inconsciente, luchando por su vida en una Unidad de Cuidados Intensivos en la Fundación Santa Fe, al norte de la capital del país.

Laura Daniela no solo luchó día a día por la recuperación de sus heridas, varias de ellas internas y profundas producto de las quemaduras que sufrió, sino que también se tuvo que enfrentar a varias bacterias que pusieron en peligro su vida.

“Los médicos nos llamaron y nos dijeron que le habláramos porque ya se habían hecho pruebas de bajar la sedación, pero ella reaccionaba muy brusco, muy mal (...) volvieron a hacerlo, ella abrió los ojitos y no podía hablar porque tiene la traqueostomía, solo hacía muecas o gesticulaba con la boca”, le contó Santiago a SEMANA cuando Laura Daniela despertó.

Y agregó, en su momento: “ Ella lo ha asimilado muy bien, se siente muy incómoda. Ayer tuvo como un episodio de tristeza. Está muy sensible porque vio sus heridas, vio cómo se encuentra y todos los aparatos que tiene ella en su cuerpo. Pero bueno, esperando que pueda salir todo bien ”.

“Ellos me dicen que hay que ser prudentes porque todavía ella se encuentra muy vulnerable a las bacterias y pues no queremos que se dañe todo lo que se ha podido lograr con la salud de mi hermana. Ella va a seguir siendo intervenida con el tema de sus injertos de piel ”, destacó Santiago semanas atrás.

Laura Daniela habló por primera vez

“Al principio fue difícil porque no veía bien. Sí, fue muy complejo también el despertar, pero a medida que fue pasando lo fui asimilando y el estar realmente viva es un milagro. Agradezco muchísimo a todas las personas que me han enviado mucha luz, que me han enviado sus oraciones, sus palabras, su energía linda que llega para la pronta recuperación”, dijo la joven bailarina.