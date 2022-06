Dos hombres muertos y dos mujeres heridas tras riña en el suroccidente de Barranquilla

Con piedras y palos se enfrentaron un grupo de personas la noche del domingo en el barrio Las Malvinas, a la altura de la carrera 7 con calle 98, en el suroccidente de la capital de Atlántico, desatando una tragedia.

Arturo José Rodríguez Ramírez, de 21 años, y Cristian Guerrero, de 24, fueron asesinados con disparos de arma de fuego luego de la riña y cuando los residentes del sector pensaron que todo había terminado.

Según información de la Policía Metropolitana de Barranquilla, la principal hipótesis que se maneja sobre los hechos, es un presunto enfrentamiento entre pandillas. Al parecer se habrían citado para enfrentarse en el sitio.

En medio del proceso de documentación e identificación del cuerpo de Arturo José Rodríguez, uno de los jóvenes asesinados, su madre aseguró que él no tenía nada que ver con lo ocurrido y por teléfono se había enterado de la triste noticia.

“A mí me llamaron y me dijeron que a mi hijo me lo habían matado. Comenzaron a tirar piedras, salió un hombre y empezó a disparar a un poco de gente”, contó la madre de la víctima a las afueras de medicina legal.

La mujer también reveló que su hijo, el tercero de cuatro hermanos, había prestado el servicio militar en Bogotá el año pasado y actualmente se dedicaba al reciclaje, y que hace unos días se había trasladado hasta el barrio Las Malvinas por temas de salud.

“Él vivía conmigo en el barrio Los Ángeles y se había ido a donde mi mamá porque le estaban haciendo diálisis. Me dijo que apenas saliera del hospital, él se iba para la casa”.

La familia de la otra víctima, Cristian Guerrero, indicó que el joven vendía comidas rápidas en el sector desde hace cuatro meses y que tampoco tenía nada que ver la presunta riña entre pandillas.

“Se formó la peñonera cuando ese hombre empezó a hacer disparos y lo impactaron también a él”, contó un familiar de Cristian.

Las autoridades reportaron que en los mismos hechos resultaron heridas dos mujeres que están siendo atendidas en un centro médico de la capital de Atlántico. De las cuales no se conoce aún su identidad y de las que no se precisa si serían otras víctimas inocentes de en medio de la trifulca.

Hasta el momento la Policía Metropolitana de Barranquilla descartó a SEMANA que hubiera una persona capturada por los hechos.

Atención: grave incendio en la cárcel de Tuluá deja 51 muertos y al menos 30 heridos, ¿qué fue lo que sucedió?

Un intento de fuga terminó en tragedia en la cárcel de Tuluá en la noche de este lunes 27 de junio, informó el Inpec en su cuenta de Twitter.

De acuerdo con la entidad, varios presos provocaron un grave incendio en medio de un motín para fugarse que, hasta el momento, deja un saldo de 51 muertos y 30 heridos.

La emergencia estuvo bajo control sobre las 2:00 a. m. de este martes y el cuerpo de bomberos de la ciudad controló las llamas.

Según la información del Inpec, todo empezó cuando se intentaba contener el intento de fuga en un pabellón con cerca de 200 reclusos. En ese momento, los presos prendieron fuego a sus colchones y generaron una riña que terminó en tragedia.

Los heridos fueron llevados a diferentes centros asistenciales mientras se hace la respectiva toma de datos de los fallecidos que, según el Inpec, no solo murieron producto del incendio sino en medio de la riña.

Según informó el instituto, las riñas se habrían presentado por el control territorial de dicho pabellón que fue inaugurado por el expresidente Juan Manuel Santos.