Duro reclamo de la alcaldesa de Santa Marta a Petro: “Que el presidente honre su palabra y nos devuelva las empresas públicas de la ciudad”

Virna Johnson dice que no entiende por qué el manejo de la intervenida ESSMAR se le entregó a las Empresas Públicas de Medellín -EPM - y no a Santa Marta

La relación política del presidente Gustavo Petro con dos de sus estratégicos aliados en el caribe colombiano no pasa por su mejor momento.

Carlos Caicedo, gobernador del Magdalena y Virna Jhonson, alcaldesa de Santa Marta, quienes apoyaron, en época electoral, a Petro le enviaron una dura carta en la que le piden que les devuelva, como lo prometió el manejo de las empresas públicas de la ciudad intervenidas en el gobierno Duque hace un año.

En la carta, el gobernador y la alcaldesa le recuerdan a Petro un discurso del 30 de abril, en plena campaña electoral, en el que se comprometió a “devolver a la ciudadanía del Magdalena y Santa Marta sus instituciones. No se puede pensar en democracia, cuando un Gobierno nacional raponea un hospital, una institución del agua, simplemente para castigar a su ciudadanía, por haber pensado y votado diferente al presidente de la república”.

En entrevista con SEMANA la alcaldesa Jhonson sostuvo que los magdalenenses confían ciegamente en la palabra de Petro.

“ESSMAR es una empresa pública que fue creada para los samarios. Una empresa que no existía. Solo llevaba operando dos años cuando el presidente Duque decidió intervenirla”, dijo la alcaldesa.

Hay que recordar que hace un año la Superintendencia de Servicios Públicos decidió intervenir las empresas públicas de Santa Marta aduciendo, entre otras cosas, un déficit en la empresa, irregulares autorizaciones de crédito y la falta de continuidad en la prestación del servicio de agua potable.

Según la alcaldesa Jhonson desde que se intervino a las empresas públicas de la ciudad no se ha visto ninguna mejoría.

“En los últimos meses, hemos visto cómo se rebozan las aguas servidas de la ciudad. Hemos visto cómo el servicio de aseo ha venido deteriorándose. No ha habido ninguna mejoría y las quejas de los samarios continúan. No se cumplen las frecuencias en la recolección de basuras, no se cubren todos los sectores. El alumbrado público también está intervenido”.

Virna Jhonson asegura que durante la pasada semana de receso, cuando la ciudad recibió centenares de turistas, los rebosamientos de aguas fueron visibles en varios puntos de Santa Marta, lo que demuestra, dice, que la intervención no ha servido para nada.

Pero lo más grave de todo este panorama, dice la alcaldesa, es que el gobierno, a través del recién posesionado Superintendente de Servicios públicos, Dagoberto Quiroga, le entregó el manejo de las intervenidas empresas públicas a la EPM de Medellín.

“No entendemos cómo será el diagnóstico que va a hacer EPM porque las empresas están sobre diagnosticadas y tampoco entendemos cómo la tiene ahora la EPM cuando lo primero que dijeron cuando llegaron es que no van a invertir un solo peso porque solo vienen a dar su experticia técnica a la ciudad. Lo que esperamos es que el señor Superintendente honre la palabra del señor presidente de la República”, dijo la alcaldesa.

Virna Jhonson aseguró que EPM no es la más idónea para manejar las intervenidas empresas públicas de Santa Marta.

“Por ejemplo, en Malambo, que tiene apenas 130 mil habitantes, EPM no pudo avanzar con su gestión como lo esperaban sus habitantes. Aquí en Santa Marta, ¿por qué colocan a EPM como el agente interventor de una empresa intervenida?. No entendemos por qué el superintendente tomó esa decisión”, puntualizó la alcaldesa de Santa Marta.

Este es el texto completo de la carta que el gobernador Carlos Caicedo y la alcaldesa Virna Jhonson enviaron al presidente Gustavo Petro:

Doctor

GUSTAVO PETRO URREGO

Presidente de la República

Bogotá, D.C.

Estimado señor Presidente:

En un discurso del pasado 30 de abril, el señor presidente se comprometió a “devolver a la ciudadanía del Magdalena y Santa Marta sus instituciones. No se puede pensar en democracia, cuando un Gobierno nacional raponea un hospital, una institución del agua, simplemente para castigar a su ciudadanía, por haber pensado y votado diferente al presidente de la república”.

Los magdalenenses seguimos confiando ciegamente en su palabra. El compromiso del señor Presidente movió a una inmensa mayoría de la ciudadanía magdalenense a recuperar la confianza en la democracia, dado que en el pasado reciente este territorio fue víctima de un infame atropello por parte del Gobierno central, la corrupción de los clanes políticos y la insensibilidad de quienes participaron en la toma de decisiones de espaldas a las autoridades territoriales.

Le hace bien a la democracia que los electores mantengamos la confianza en los compromisos de campaña, que se honre la palabra empeñada y se restablezca finalmente la confianza en el gobierno nacional.

El próximo 21 de octubre se cumplen 11 meses desde la intervención forzosa de la Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta, ESSMAR, por la Superintendencia de Servicios Públicos, 11 meses que nos recuerdan a los Magdalenenses esos días aciagos del sistemático bloqueo al que fuimos sometidos por el anterior Gobierno Nacional.

El pasado 13 de octubre, nos enteramos, por los medios de comunicación, que las Empresas Públicas de Medellín (EPM) han sido designadas por Superservicios como nuevo agente interventor de la Essmar, la cual estaba en cabeza de la agente especial Yahaira Díaz.

Se trata de una larga historia de atropellos, malas decisiones y desaciertos contra la ciudad, sus administradores y habitantes, que se resumen en el documento anexo; permítanos sugerirle que a través de su equipo de gobierno estudie la

información que estamos allegando, evalúe los antecedentes y se gestione lo pertinente para que la Superservicios proceda con el levantamiento de la medida de intervención forzosa administrativa a la que ha estado sometida ESSMAR ESP.

Señor presidente, teniendo en cuenta que la medida de intervención es por naturaleza de carácter temporal y dada su finalidad puede ser objeto de levantamiento o conversión en otra medida, nos permitimos de manera respetuosa solicitar que se disponga el levantamiento de la toma de posesión a la Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta – ESSMAR ESP.

Cordialmente,

CARLOS EDUARDO CAICEDO OMAR VIRNA LIZI JOHNSON SALCEDO

Gobernador del Magdalena Alcaldesa Distrital