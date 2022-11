El corrupto exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas, recibió una rebaja en su condena por el carrusel de la contratación en Bogotá ¿De cuánto fue el premio?

Samuel Moreno Rojas, el exalcalde de Bogotá, quien ya cumple once años privado de su libertad, recibió este miércoles una buena noticia por parte de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. El alto tribunal redosificó su sentencia por el primer proceso que se le adelantó por su responsabilidad en el escándalo del carrusel de la contratación, en la capital de la República.

El alto tribunal casó parcialmente el fallo contra el exmandatario al absolverlo del delito de peculado por apropiación a favor de terceros, lo que le representó una rebaja en la sentencia. Debido a esto, la sentencia quedó en once años y diez meses de prisión y tres millonarias multas por su responsabilidad en este acto de corrupción, el más grave en la historia de la capital de la República. La reducción de esta condena fue significativa, de 13 años.

Aunque no era lo que quería, pues el exmandatario buscaba que se anulara todo el fallo emitido el 13 de noviembre de 2019 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá que lo condenó a 24 años y cinco meses de prisión por su participación directa en la exigencia de sobornos para la entrega directa de millonarios contratos viales, entre estos, la reparación de la malla vial, valorización y la cesión de la tercera fase de TransMilenio por la calle 26.

Samuel Moreno Rojas, exalcalde de Bogotá, fue sentenciado a once años de prisión por la Corte Suprema de Justicia. - Foto: Corte Suprema

En el fallo emitido este miércoles, la Corte Suprema rechazó todos los argumentos expresados por Moreno Rojas en el recurso de casación al considerar que existen suficientes pruebas documentales y testimoniales para demostrar que, en efecto, se concertó con los empresarios Miguel, Manuel y Guido Nule (que conformaban el denominado Grupo NUle), el entonces contralor distrital, Miguel Ángel Moralesrussi; el abogado Álvaro Dávila Peña; y funcionarios del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) para coordinar la entrega de los contratos.

En varios encuentros se fijaron las llamadas “comisiones de éxito”, las cuales correspondían en la entrega del 10% del valor total del contrato. Esta cuota fue repartida entre el mandatario y su hermano, el entonces senador Iván Moreno. En referencia a la responsabilidad del exmandatario distrital, la Corte concluyó que “cometió -entre otros- el delito de cohecho (...) pues acordó la obtención de grandes beneficios económicos a cambio de favorecer a contratistas que colaboraron con dinero y políticamente a su campaña para conseguir ser elegido Alcalde de Bogotá”.

Frente a esto, se dejó en firme la sentencia por los tres cohechos (exigencia de dinero) por parte de Samuel Moreno en referencia a los tres contratos que desvió para entregárselos a las personas con las que ya se había comprometido tras el pago de la comisión.

Tras analizar el recurso, la Sala de Casación Penal concluyó que no se le podía atribuir el cargo de peculado por apropiación puesto que se comprobó en el proceso que se le adelantó a la exdirectora del IDU, Liliana Pardo Gaona, que el Distrito perdiera dinero con la cesión del contrato 137 de 2007, referente a la construcción de la tercera fase de TransMIlenio. “Si no se configuró el peculado por apropiación en favor de terceros, Samuel Moreno Rojas no podía tener la condición de interviniente en esa conducgta”

Con la evidencia documental se reseñó que la cesión del contrato, el cual le quitaron al Grupo Nule por los constantes atrasaos, se le entregó a la empresa Conalvías en el 2010 sin que se amortizara un anticipo de 28 mil millones de pesos, valor que fue asumido por la aseguradora Seguexpo.

Fallo de la Corte Suprema que rebajó condena a Samuel Moreno Rojas. - Foto: Captura de pantalla

Pero no todas son buenas noticias para Moreno Rojas, el exmandatario deberá seguir cumpliendo la condena de 39 años y ocho meses de prisión por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, concusión y cohecho propio. Este proceso tiene relación con la entrega irregular del contrato para la prestación del servicio de ambulancias en Bogotá, el cual tenía un valor de 67 mil millones de pesos. Este contrato le fue entregado a una empresa de Emilio Tapia Aldana, que no contaba ni con la experiencia ni con la capacidad.

Desde 2011, Moreno Rojas se encuentra privado de su libertad en la estación de Policía de Carabineros, en el centro Bogotá. En todos los procesos penales, disciplinarios y fiscales por el carrusel de la contratación se ha declarado inocente.

En la actualidad tiene pendiente un proceso por el caso Odebrecht, referente a la entrega del contrato Tunjuelo-Canoas que tenía como objetivo descontaminar el río Bogotá. Según la Fiscalía General, el entonces alcalde mayor de Bogotá habría recibido cerca de mil millones de pesos de un grupo de empresarios y contratistas que estaban interesados en el millonario contrato, el cual tenía un valor total de 244 mil millones de pesos.

Siendo parte activa de la junta directiva de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, que era la encargada del proceso de contratación, se hizo una manipulación del pliego de condiciones y fechas para así beneficiar a los contratistas que ya se habían comprometido a pagarle la respectiva comisión.

Moreno Rojas deberá responder en juicio por los delitos de peculado por apropiación, cohecho por dar u ofrecer, concierto para delinquir e interés indebido en la celebración de contratos.